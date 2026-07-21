 Messidən duyğusal paylaşım: "Bu yaranın sağalması çətin olacaq" | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Dünya

Messidən duyğusal paylaşım: "Bu yaranın sağalması çətin olacaq"

Oksana Orucova10:04 - Bu gün
Messidən duyğusal paylaşım: "Bu yaranın sağalması çətin olacaq"

2026-cı il futbol üzrə dünya çempionatının finalında İspaniyaya məğlub olaraq titulu əldən verən Argentina millisinin kapitanı Lionel Messi sosial şəbəkə hesabında azarkeşlərə emosional müraciət edib.

1news.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, 39 yaşlı futbol əfsanəsi paylaşımında İspaniya yığmasını çempionluq münasibətilə təbrik etməklə yanaşı, Argentina millisinin turnirdə göstərdiyi mübarizədən qürur duyduğunu bildirib.

Messi paylaşımında qeyd edib:

"Ağrı çox böyükdür və bu yaranın sağalması çətin olacaq. Amma eyni zamanda bütün gözəl xatirələri də qəlbimdə daşıyıram. Hər şeyimizi ortaya qoyaraq qazandığımız və yaddaşlarda əbədi qalacaq oyunları, bu komandanın əməyi və fədakarlığı ilə bir daha dünyanın ən yaxşıları sırasında yer almağımızı, eləcə də bütün ölkənin bizə verdiyi dəstəyi heç vaxt unutmayacağam.

Bu gün buna inanmaq çətin olsa da, komandamız ardıcıl ikinci dəfə dünya çempionatının finalına yüksəlməyi bacardı.

Mənə ünvanlanan bütün xoş arzulara və dəstək mesajlarına ürəkdən təşəkkür edirəm. Bir daha ölkə olaraq birləşməyi və argentinalı olmağın böyük qürurunu birlikdə yaşamağı bacardıq.

Həmçinin dünya çempionu olduqları üçün İspaniya millisini səmimi qəlbdən təbrik edirəm".

Qeyd edək ki, Messi final oyunundan sonra göz yaşlarını saxlaya bilməmiş və bu anlar dünya mediasında geniş müzakirə olunmuşdu.

 

 

Paylaş:
94

Aktual

Siyasət

Azərbaycan və Almaniya prezidentlərinin təkbətək görüşü keçirilib - YENİLƏNİB

Cəmiyyət

Sabah havanın temperaturu 38 dərəcəyədək yüksələcək

Cəmiyyət

Azərbaycan əhalisinin sayı açıqlandı

Rəsmi

Prezident İlham Əliyev Böyük Britaniyanın yeni Baş nazirini təbrik edib

Dünya

Venesuelada baş verən zəlzələlərdə ölənlərin sayı 5 min 278-ə çatdı

HƏMAS-ın yeni lideri Xəlil əl-Həyyə oldu

Messidən duyğusal paylaşım: "Bu yaranın sağalması çətin olacaq"

Oğuzhan Uğur həbs edildi: İfadəsində Haluk Leventdən də danışdı

Redaktorun seçimi

May 2026. Mərkəzi Bankın antireytinqi yenidən qızışdı — “Unibank” “narazılıq lideri” olmağa can atır

Azərbaycanın “rəqəmsal dövlət” strategiyası: Dövlət xidmətləri necə dəyişir?

“Özüm özümə nifrət edirəm” - Nofəl Şahlaroğlu ilə VİDEOMÜSAHİBƏ

Mikayıl Cabbarovun geniş müsahibəsinin əsas tezisləri: nazir nələrdən danışdı? – VİDEO

ADY Bakı–Tbilisi–Bakı qatarına bütün siniflər üzrə gediş haqqı açıqladı - SİYAHI

Sizin üçün xəbərlər

Netanyahu ABŞ-yə səfərini iyulun sonuna təxirə salıb

ABŞ-nin İrana son hücumlarında ölənlərin sayı artdı

Müctəba Xamenei münaqişə dövründə ictimaiyyət qarşısına çıxmayacaq

Zelenski əslən azərbaycanlı olan məmuru işdən çıxardı

Son xəbərlər

Gədəbəydə 500-ə yaxın qəbir abidəsi aşkarlanıb

Bu gün, 13:18

Azərbaycan və Almaniya prezidentlərinin təkbətək görüşü keçirilib - YENİLƏNİB

Bu gün, 13:18

Azərbaycan və Almaniya prezidentlərinin geniş tərkibdə görüşü olub

Bu gün, 13:04

Qızını qəzada itirən vəkildən təsirli paylaşım: Gedişini və yoxluğunu qəbul edə bilmirəm

Bu gün, 12:51

Venesuelada baş verən zəlzələlərdə ölənlərin sayı 5 min 278-ə çatdı

Bu gün, 12:27

Qırmızı Körpü gömrük postunda bəyan edilməyən 300 mobil telefon aşkarlanıb

Bu gün, 12:20

Sabah havanın temperaturu 38 dərəcəyədək yüksələcək

Bu gün, 12:09

İsmayıllıda iki maşın toqquşub, bir nəfər ölüb

Bu gün, 11:54

Kamaləddin Qafarov: “Milli mətbuatımız dövlətçilik maraqlarının qorunmasında önəmli vasitədir”

Bu gün, 11:52

“Vital Hospital”da ölü doğulan uşağın zirzəmiyə atıldığı iddialarına görə ilə araşdırma başlandı

Bu gün, 11:31

Azərbaycan Hava Yolları donanmasına cari ildə dördüncü təyyarəsini əlavə edib - FOTO - VİDEO

Bu gün, 11:28

Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətində müşaviyə keçirildi: Yaşıllaşdırma ilə bağlı tapşırıqlar verildi

Bu gün, 11:22

Gürcüstan Azərbaycandan neftin və neft yağlarının idxalını 2 dəfə artırıb

Bu gün, 11:18

Ağstafada 78 yaşlı kişi evində yıxılaraq ölüb

Bu gün, 11:11

BDYPİ-dən Salyanda 4 nəfərin ölümü ilə nəticələnən qəza ilə bağlı açqlama

Bu gün, 11:08

İlham Əliyev Belçika kralını təbrik edib

Bu gün, 11:03

Yeni təmayül tədris modelinə qeydiyyatın vaxtı uzadılıb

Bu gün, 10:52

Kanadada yaşayan azərbaycanlı gənc faciəvi şəkildə vəfat edib

Bu gün, 10:51

Qəhvəyi mərmər bağacığına qarşı tədbirlər davam edir

Bu gün, 10:39

DSMF: Sabah pensiyalar tam ödəniləcək

Bu gün, 10:32
Bütün xəbərlər