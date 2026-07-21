 Direktorların işə qəbulu üzrə müsabiqənin müsahibə mərhələsi başlayır | 1news.az | Xəbərlər
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Cəmiyyət

Direktorların işə qəbulu üzrə müsabiqənin müsahibə mərhələsi başlayır

Qafar Ağayev17:40 - Bu gün
Direktorların işə qəbulu üzrə müsabiqənin müsahibə mərhələsi başlayır

22 iyul 2026-cı il tarixindən etibarən 29 iyun–8 iyul 2026-cı il tarixlərində ərizə qəbulu mərhələsi baş tutmuş direktorların işə qəbulu üzrə müsabiqənin müsahibə mərhələsinə start veriləcək.

Məktəbəqədər və Ümumi Təhsil üzrə Dövlət Agentliyindən 1news.az-a verilən məlumata görə, müsahibələr ilkin olaraq şagird sayı 500-dək olan müəssisələr üzrə şəhər və regional təhsil idarələri tərəfindən həyata keçiriləcək.

Namizədlərin müsahibə mərhələsinə dəvəti müsabiqə qaydalarına uyğun olaraq ardıcıllıq əsasında, uyğun namizəd müəyyən edilənədək təşkil olunacaq.

Namizədlər liderlik və strateji idarəetmə, pedaqoji və tədris, idarəçilik və təşkilatçılıq, ünsiyyət və əlaqə, problemlərin həlli və qərarvermə, rəqəmsal və texnoloji, sosial və emosional bacarıqlar olmaqla 7 meyar üzrə komissiya üzvləri tərəfindən qiymətləndiriləcək.

Müsahibə mərhələsinə dəvətlə bağlı məlumatlar mərhələli şəkildə namizədlərin şəxsi səhifələrinə göndərilir. Şəxsi səhifənizi mütəmadi olaraq izləməyiniz tövsiyə olunur.

Bütün namizədlərə uğurlar arzulayırıq!

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