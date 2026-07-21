 Azərbaycanda Süni intellektin inkişafı üzrə məsul dövlət orqanları müəyyənləşib - SİYAHI | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Azərbaycanda Süni intellektin inkişafı üzrə məsul dövlət orqanları müəyyənləşib - SİYAHI

Qafar Ağayev17:53 - Bu gün
Azərbaycanda Süni intellektin inkişafı üzrə məsul dövlət orqanları müəyyənləşib - SİYAHI

“Süni intellektin inkişafı üçün milli prioritet sektorların və müvafiq sektor üzrə məsul dövlət orqanlarının (qurumlarının) siyahısı” təsdiqlənib.

1news.az xəbər verir ki, Nazirlər Kabineti bu barədə qərar verib.

Süni intellektin inkişafı üçün milli prioritet sektorların və müvafiq sektor üzrə məsul dövlət orqanlarının (qurumlarının)

SİYAHISI

Sıra

№-si

Milli prioritet sektorlar

Məsul dövlət orqanları (qurumları)

1.

Məhkəmə

Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsi,

Azərbaycan Respublikasının

Məhkəmə-Hüquq Şurası

2.

Energetika

Azərbaycan Respublikasının

Energetika Nazirliyi

3.

Telekommunikasiya,

nəqliyyat və logistika

Azərbaycan Respublikasının Rəqəmsal

İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi

4.

Vergi, sənaye, ticarət və

daşınmaz əmlak

Azərbaycan Respublikasının

İqtisadiyyat Nazirliyi

5.

Kənd təsərrüfatı

Azərbaycan Respublikasının

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi

6.

Təhsil

Azərbaycan Respublikasının

Elm və Təhsil Nazirliyi

7.

Səhiyyə

Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi, Tibbi Ərazi Bölmələrini

İdarəetmə Birliyi

8.

Gömrük

Azərbaycan Respublikasının

Dövlət Gömrük Komitəsi

9.

Dövlət təhlükəsizliyi

Azərbaycan Respublikasının

Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti

10.

Dövlət sektorunda informasiya təhlükəsizliyi

Azərbaycan Respublikasının

Xüsusi Rabitə və İnformasiya Təhlükəsizliyi Dövlət Xidməti

11.

Maliyyə bazarları

Azərbaycan Respublikasının

Mərkəzi Bankı

Paylaş:
113

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev və Federal Kansler Fridrix Merts mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər - YENİLƏNİB

Mövqe

Azərbaycan mediasının rəqəmsal gələcəyi: Süni intellekt yeni imkanlar və çağırışlar yaradır - ŞƏRH

Cəmiyyət

Hikmət Hacıyevdən Tural Sadıqlıya: Həyatda ən çətin şey Vətənə, dövlətə xəyanət etməkdir - VİDEO

Rəsmi

Berlində Azərbaycan-Almaniya sənədləri imzalanıb

Cəmiyyət

Azərbaycanda Süni intellektin inkişafı üzrə məsul dövlət orqanları müəyyənləşib - SİYAHI

Bərdədə kanalda batan şəxsin meyiti tapıldı - YENİLƏNİB

Direktorların işə qəbulu üzrə müsabiqənin müsahibə mərhələsi başlayır

Salyandakı ağır qəzada ölənlərin FOTOSU

Redaktorun seçimi

May 2026. Mərkəzi Bankın antireytinqi yenidən qızışdı — “Unibank” “narazılıq lideri” olmağa can atır

Azərbaycanın “rəqəmsal dövlət” strategiyası: Dövlət xidmətləri necə dəyişir?

“Özüm özümə nifrət edirəm” - Nofəl Şahlaroğlu ilə VİDEOMÜSAHİBƏ

Mikayıl Cabbarovun geniş müsahibəsinin əsas tezisləri: nazir nələrdən danışdı? – VİDEO

ADY Bakı–Tbilisi–Bakı qatarına bütün siniflər üzrə gediş haqqı açıqladı - SİYAHI

Sizin üçün xəbərlər

Bəzi yerlərdə leysan xarakterli intensiv yağış yağıb - FAKTİKİ HAVA

FHN-in Şimal-Qərb Regional Mərkəzi təlim keçirib

Bakıda itkin düşən bacı-qardaş tapıldı - Anaları imtina edib

Azərbaycanda parklanma yerləri ilə bağlı YENİ QƏRAR

Son xəbərlər

Azərbaycanda Süni intellektin inkişafı üzrə məsul dövlət orqanları müəyyənləşib - SİYAHI

Bu gün, 17:53

Bərdədə kanalda batan şəxsin meyiti tapıldı - YENİLƏNİB

Bu gün, 17:51

Azərbaycan mediasının rəqəmsal gələcəyi: Süni intellekt yeni imkanlar və çağırışlar yaradır - ŞƏRH

Bu gün, 17:44

Direktorların işə qəbulu üzrə müsabiqənin müsahibə mərhələsi başlayır

Bu gün, 17:40

Salyandakı ağır qəzada ölənlərin FOTOSU

Bu gün, 17:27

Musiqi və incəsənət məktəblərində təhsilverənlərin sertifikatlaşdırma qaydası müəyyənləşib

Bu gün, 17:17

Hikmət Hacıyevdən Tural Sadıqlıya: Həyatda ən çətin şey Vətənə, dövlətə xəyanət etməkdir - VİDEO

Bu gün, 17:11

İlham Əliyev: Azərbaycandan təchiz edilən benzin və dizel Ermənistanın enerji təhlükəsizliyinə töhfədir

Bu gün, 16:39

Prezident İlham Əliyev mətbuat konfransında Avropa İttifaqı ilə əlaqələrə toxunub

Bu gün, 16:27

İlham Əliyev və Federal Kansler Fridrix Merts mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər - YENİLƏNİB

Bu gün, 16:23

Kansler: Almaniya Azərbaycanla münasibətlərin genişləndirilməsinə ciddi yanaşır

Bu gün, 16:20

Mədəniyyət Nazirliyi inkişafyönümlü təlimləri davam etdirir - FOTO

Bu gün, 16:17

İlham Əliyev: Bağlantılar və tranzit imkanları ilə bağlı da Almaniya–Azərbaycan əməkdaşlığının çox böyük əhəmiyyəti var

Bu gün, 16:08

İsrailin Qəzzaya hücumu nəticəsində fələstinli ana və 4 övladı həlak oldu

Bu gün, 16:08

Berlində Azərbaycan-Almaniya sənədləri imzalanıb

Bu gün, 16:00

Fridrix Merts: Bakı və Berlin arasında münasibətlər dinamik şəkildə inkişaf edir

Bu gün, 15:53

Suriyadan repatriasiya edilən vətəndaşlar üçün sosial reabilitasiya tədbirləri görülür - FOTO

Bu gün, 15:48

Azərbaycanda təcili tibbi yardımda motosikletlərdən istifadə olunacaq - FOTO

Bu gün, 15:20

Məktəbəhazırlıq qrupları üçün məktəb seçimi başlayıb

Bu gün, 15:14

DİM-dən jurnalistika ixtisasına qəbul olmaq istəyənlərə MÜRACİƏT

Bu gün, 15:09
Bütün xəbərlər