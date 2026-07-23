Saatlıda narkotik dövriyyəsi ilə məşğul olan şəxs saxlanıldı
Saatlıda 9 kiloqram narkotik vasitə aşkarlanıb.
1news.az DİN-ə istinadən xəbər verir ki, Saatlı Rayon Polis Şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən tədbirlərlə narkotiklərin qanunsuz döviyyəsini təşkil etməkdə şübhəli bilinən 37 yaşlı Miriş Miriyev saxlanılıb. Ondan 9 kiloqrama yaxın narkotik vasitə olan həşiş və marixuana aşkarlanıb.
Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb. Saxlanılan şəxs barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qətimkan tədbiri seçilib.
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