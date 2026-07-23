ARDNF-in aktivləri 73 milyard dollara yaxındır
Bu il iyulun 1-nə Azərbaycan Dövlət Neft Fondunun (ARDNF) aktivləri 72 milyard 596 milyon ABŞ dolları təşkil edib ki, bu da yanvarın 1-i ilə müqayisədə 1,3 % azdır.
1news.az bu barədə Fonda istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, yanvar-iyun aylarında ARDNF-in büdcə gəlirləri 8 milyard 531,3 milyon manat, o cümlədən neft-qaz gəliri 4 milyard 953,4 milyon manat, idarəetmə gəliri isə 3 milyard 577,9 milyon manat təşkil edib. Fondun büdcə xərcləri isə 6 milyard 447,9 milyon manat olub. Qurumun qızılın qiymətinin dəyişməsindən və valyutalar üzrə məzənnə fərqindən büdcədənkənar xərci isə 3 milyard 688,1 milyon manat təşkil edib.
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