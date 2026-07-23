Azərbaycanda işçilərin ezamiyyə qaydalarında dəyişiklik edilib
Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyası "İşçilərin Ezamiyyə Qaydaları"nda dəyişiklik edib.
1news.az xəbər verir ki, bununla bağlı nazir Sahil Babayev yeni qərar imzalayıb.
Qərara əsasən, mühafizə olunan şəxslərin səfərləri zamanı təhlükəsizliyi təmin edən Dövlət Mühafizə Xidmətinin və Xüsusi Rabitə və İnformasiya Təhlükəsizliyi Dövlət Xidmətinin əməkdaşlarının ezamiyyət müddəti yolda olduğu müddət hesaba alınmamaqla, 40 gündən çox ola bilər.
Qeyd edək ki, Azərbaycanda işçilərin ezamiyyət müddəti təşkilatların rəhbərləri tərəfindən müəyyən edilir, lakin yolda olduğu müddət hesaba alınmamaqla, bu müddət 40 gündən yuxarı ola bilməz.
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