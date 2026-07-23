Bakıda universitet tələbəsi evində ölü tapıldı
Bakıda gənc oğlan müəmmalı şəraitdə vəfat edib.
1news.az “Qafqazinfo”ya istinadən xəbər verir ki, hadisə ötən gecə Suraxanı rayonu Yeni Günəşli yaşayış massivində baş verib.
Belə ki, iyulun 23-ü saat 02 radələrində 2007-ci il təvəllüdlü İbrahim Rəvan oğlu Hacızadənin meyiti yaşadığı “V” yaşayış sahəsindəki evdə yaxınları tərəfindən aşkar edilib.
İ.Hacızadənin paytaxtdakı universitetlərdən birinin 3-cü kurs tələbəsi olduğu bildirilib.
Faktla bağlı Suraxanı Rayon Prokurorluğunda araşdırma aparılır.
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