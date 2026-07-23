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Cəmiyyət

ARDNF istiqraz yatırımlarının müddət üzrə bölgüsünü açıqlayıb

First News Media15:27 - Bu gün
ARDNF istiqraz yatırımlarının müddət üzrə bölgüsünü açıqlayıb

Bu il iyulun 1-nə Azərbaycan Dövlət Neft Fondu (ARDNF) istiqrazlar və digər pul bazarına yatırdığı investisiyaların 14,7 %-ini 1 ilə qədər müddətə olan alətlərə yerləşdirib.

Bu barədə 1news.az Fonda istinadən xəbər verir.

Məlumata görə, bu, 2025-ci ilin iyulun 1-i ilə müqayisədə 0,1 faiz bəndi azdır.

Hesabat dövründə 1-3 illik istiqrazların payı 0,5 faiz bəndi artaraq 30,1 %, 3-5 illik istiqrazların payı 0,2 faiz bəndi artaraq 26,4 %, müddəti 5 ildən artıq olan istiqrazların payı isə 0,6 faiz bəndi azalaraq 28,8 % olub.

Neft fondunun investisiya portfelinin dəyəri 72 milyard 595,1 milyon ABŞ dolları təşkil edib, bu isə 2025-ci ilin iyulun 1-i ilə müqayisədə 9,1 % artıb.

Bu il iyulun 1-nə ARDNF-in aktivləri 72 milyard 596 milyon ABŞ dolları təşkil edib ki, bu da ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 9,14 % çoxdur.

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