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İqtisadiyyat

Azərbaycandan Bolqarıstana neft ixracı 4,5 dəfə artıb

First News Media12:52 - Bu gün
Azərbaycandan Bolqarıstana neft ixracı 4,5 dəfə artıb

Bu ilin yanvar-iyun aylarında Azərbaycandan Bolqarıstana 358 min 843 xam neft ixrac edilib.

1news.az-ın Dövlət Gömrük Komitəsinə istinadən verdiyi xəbərə görə, bu miqdarda məhsulun dəyəri 253 milyon 113,5 min ABŞ dolları təşkil edib.

Azərbaycandan Bolqarıstana ixrac olunmuş məhsulun miqdarı 2025-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 4,5 dəfə, dəyəri isə 5,2 dəfə artıb.

Azərbaycanın ümumi neft ixracında Bolqarıstanın payı 3,54 % olub.

Bu ilin yanvar-iyun aylarında gömrük bəyannamələrinə əsasən, Azərbaycan 6 milyard 231 milyon 422,24 min ABŞ dolları dəyərində 10 milyon 125 min 467,17 ton həcmində bitumlu süxurlardan alınmış xam neft və neft məhsulları ixrac edib.

Hesabat dövründə Azərbaycan xarici ölkələrlə 24 milyard 661 milyon ABŞ dolları dəyərində ticarət əməliyyatı aparıb. Bu, ötən ilin eyni dövrünə nisbətən 1,1 % çoxdur. Xarici ticarət dövriyyəsinin 16 milyard 320 milyon ABŞ dolları ixracın, 8 milyard 341 milyon ABŞ dolları isə idxalın payına düşüb. Son 1 ildə ixrac 26,7 % artıb, idxal isə 27,6 % azalıb.

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