 Rusiya qoşunları Pavloqrada zərbə endirib, ölən və yaralananlar var | 1news.az | Xəbərlər
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Rusiya qoşunları Pavloqrada zərbə endirib, ölən və yaralananlar var

First News Media13:58 - Bu gün
Rusiya qoşunları Pavloqrada zərbə endirib, ölən və yaralananlar var

Rusiya qoşunları Ukraynanın Dnepropetrovsk vilayətinin Pavloqrad şəhərindəki qida sənayesi müəssisəsinə zərbə endirib, nəticədə 3 nəfər ölüb, azı 10 nəfər yaralanıb.

1news.az report-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Dnepropetrovsk Vilayət Hərbi Administrasiyasının rəhbəri Aleksandr Qanja məlumat verib.

Onun sözlərinə görə, hücum nəticəsində müəssisənin ərazisində yanğın baş verib:

"Yaralılar xəstəxanaya yerləşdirilib, onlara lazımi tibbi yardım göstərilir".

Dağıntıların miqyası və zərərçəkənlərin sayı barədə məlumatı dəqiqləşdirilir.

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