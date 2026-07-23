Peşə təhsilində qadınların ən çox seçdiyi ixtisaslar AÇIQLANDI
“Əgər 2022-ci ildə qəbul olan tələbələr arasında qadınların payı 32% idisə, 2025-ci ildə bu göstərici artıq 40%-ə yüksəlmişdir”.
1news.az xəbər verir ki, bunu Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyinin direktoru İlqar Bayramlı brifinqdə çıxışı zamanı bildirib.
“Rəqəmlə ifadə etsək, əgər 2022-ci ildə təqribən 6 min nəfər qadın peşə tələbəsi adını qazanmışdısa, 2025-ci ildə bunların sayı 10.500 nəfərə yaxın olmuşdur. Bu da qəbul olan qadınların sayının əhəmiyyətli şəkildə təqribən 70%-ə yaxın artımı deməkdir.
Bu, qadınların peşə seçiminin yalnız ənənəvi sahələrlə məhdudlaşmadığını da göstərir.
Qadınların daha çox üstünlük təşkil etdiyi istiqamətləri burda sıralamışıq. Burda bu ixtisaslar sırasında dayə, laborant-mikrobioloq, moda və geyim dizaynı, gözəllik xidmətləri və qənnadçılıq yer alır.
Qarşıdakı dövrdə biz qadınların texniki, sənaye və informasiya texnologiyaları istiqamətində də iştirakının artırılmasını hədəfləmişik”.