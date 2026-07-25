 Bakıda iki küçənin təmirinə 23 milyon manata yaxın pul ayırılacaq | 1news.az | Xəbərlər
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Cəmiyyət

Bakıda iki küçənin təmirinə 23 milyon manata yaxın pul ayırılacaq

First News Media11:23 - Bu gün
Bakıda iki küçənin təmirinə 23 milyon manata yaxın pul ayırılacaq

Bakının Nərimanov rayonunda yerləşən Təbriz küçəsinin A. Nemətulla küçəsi ilə kəsişməsindən Ə. Ağaoğlu küçəsi ilə kəsişməsinədək olan hissəsində abadlıq-yenidənqurma işləri həyata keçiriləcək.

1news.az reporta istinadən xəbər verir ki, bununla bağlı dövlət satınalmalarının vahid internet portalı məlumat yayıb.

Məlumata görə, elan olunan tendering qalibi "Qrand Dizayn Konstrakşn" MMC-dir.

Bunun üçün Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısının tabeliyində "Bakı Şəhər Əsaslı Tikinti və Təmir" MMC şirkətə 22 milyon 966 min 964 manat ödəyəcək.

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