Bu ilin ilk 6 ayında Azərbaycandakı muzeylərə 3893 yeni eksponat daxil olub
Azərbaycandakı muzeylərin əsas fondlarında qorunan eksponatların sayı 1 milyon 137 min 883-ə çatıb.
1news.az xəbər verir ki, Mədəni İrsin Qorunması, İnkişafı və Bərpası üzrə Dövlət Xidmətindən verilən xəbərə görə, bu, 2026-cı ilin birinci yarısı üzrə "Mədəni irs icmalı"nda qeyd olunub.
Qeyd olunub ki, muzey fondlarının zənginləşdirilməsi və mədəni sərvətlərin rəqəmsal uçotunun genişləndirilməsi istiqamətində də mühüm nəticələr əldə olunub.
"Hazırda ölkə üzrə muzeylərin əsas fondlarında qorunan eksponatların sayı 1 milyon 137 min 883-ə çatıb. Hesabat dövründə fondlar 3893 yeni eksponatla zənginləşdirilib, Vahid Mədəniyyət Reyestrinə daxil edilmiş muzey eksponatlarının sayı isə 29551 ədəd təşkil edib".
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