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Cəmiyyət

Ceyranbatan–Maştağa magistral su xəttində təmir başa çatmaq üzrədir

First News Media15:29 - Bu gün
Ceyranbatan–Maştağa magistral su xəttində təmir başa çatmaq üzrədir

Ceyranbatan–Maştağa magistral su xəttində aparılan təmir-bərpa işləri yekunlaşmaq üzrədir.

Bu barədə 1news.az-a Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyi (ADSEA) İri Şəhərlərin Birləşmiş Su Təchizatı Xidmətindən məlumat verilib.

Məlumata görə, xəttin 6-cı kilometrində diametri 1 200 millimetr olan magistral su kəmərinin istismar müddəti başa çatmış 22 metrlik qəzalı hissəsi yenisi ilə əvəz edilib.

Bildirilib ki, təmir işləri fasiləsiz rejimdə həyata keçirilib:

"Hazırda təmir-bərpa işləri başa çatmaq üzrədir. Növbəti mərhələdə magistral xətt yuyulacaq, içməli su ilə doldurulacaq, su müvafiq anbarlara ötürüləcək və daha sonra ərazidaxili şəbəkəyə veriləcək".

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