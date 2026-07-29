Balakəndə sükan arxasında təhlükə yaradan sürücülər aşkarlanıb
Balakən Rayon Polis Şöbəsinin Dövlət Yol Polisi Bölməsinin əməkdaşları tərəfindən yol hərəkəti təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədilə profilaktik tədbir keçirilib.
1news.az xəbər verir ki, bu barədə DİN məlumat yayıb.
Tədbirlərlə spirtli içki və narkotik vasitənin təsiri altında avtomobil idarə edən, eləcə də avtoxuliqanlıq hərəkətlərinə yol sürücülər müəyyən olunublar. Həmin sürücülər barəsində inzibati məsuliyyət tədbirləri görülüb.
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