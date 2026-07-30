 “Biletim.az” tətbiqinə yeni funksiyalar əlavə edildi | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

“Biletim.az” tətbiqinə yeni funksiyalar əlavə edildi

First News Media17:48 - Bu gün
“Biletim.az” tətbiqinə yeni funksiyalar əlavə edildi

“Biletim.az” portalı istifadəçilərinin rahatlığının təmin edilməsi məqsədilə tətbiqdə funksionallıq artırılaraq bəzi yeniliklər edilib. 

Bu barədə 1news.az-a Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, artıq “biletim.az” tətbiqi və saytı üzərindən bilet əldə edərkən istifadəçiyə şəxsiyyət vəsiqəsi məlumatlarını (fin kod və seriya nömrəsi) daxil etməyə ehtiyac qalmır. Sərnişinlər, sadəcə, sənədi telefonla skan edərək şəxsi məlumatlarını daha sürətli formada doldura bilərlər.  

Yeni funksiya bilet alışını daha sürətli həyata keçirməyə imkanı yaradır. 

Tətbiqdə digər bir yenilik xəritə və dayanacaqlar bölmələrində edilib. Xəritə bölməsində aparılan təkmilləşdirmə işləri nəticəsində sərnişinlər marşrutlar üzrə avtobusların faktiki yeri, son təyinat məntəqəsinə çatma vaxtı və digər məlumatları əldə edə biləcəklər. Dayanacaqlar bölməsindən isə avtobuslara minik yerlərinin ünvanını, əlaqə nömrəsini öyrənmək mümkün olacaq. 

Xatırladaq ki, daha əvvəl istifadəçilərə “biletim.az” tətbiqi və saytı üzərindən bilet əldə edərkən gediş-gəliş olmaqla hər iki istiqamət üzrə elektron bilet əldə etmək imkanı yaradılıb. Buna qədər portal üzərindən yalnız bir istiqamətə bilet almaq mümkün idi.

Qeyd edək ki, hazırda “biletim.az” portalında 58 məntəqəyə 94 istiqamət üzrə bilet almaq mümkündür. Sistemə 372 reys olmaqla 420 nəqliyyat vasitəsi qoşulub.

Paylaş:
75

Aktual

Rəsmi

Prezident İlham Əliyev Qırğızıstana dövlət səfərinə gedib

İqtisadiyyat

Bank of Baku: borc hesabına artım, əriyən kredit gəlirliliyi və səhmdarlara artan ödənişlər

Rəsmi

Xüsusi dövlət rabitəsi ilə təmin olunacaq yeni vəzifələr müəyyənləşdi

Cəmiyyət

Astarada mühüm kəşf: Qədim saray kompleksinin izləri tapıldı

Cəmiyyət

Bakıda məşhur universitet bağlandı - RƏSMİ

“Biletim.az” tətbiqinə yeni funksiyalar əlavə edildi

Qax-Şəki yolunda ağır qəza: Bir nəfər həyatını itirdi

Kərim Kərimovun yaşadığı binaya xatirə lövhəsi vurulacaq

Redaktorun seçimi

Bank of Baku: borc hesabına artım, əriyən kredit gəlirliliyi və səhmdarlara artan ödənişlər

“AFB Bank”, “Yelo Bank” və “AccessBank”: İyun ayında Mərkəzi Bankın antireytinqinə yeni üçlük başçılıq edir

Azərbaycanın Türkiyədəki səfiri təyin olunan Rəşad Aslanov kimdir? - DOSYE

“Yüksəliş” müsabiqəsi və Azərbaycanın strateji üstünlüklərinin axtarışı – Regionda yeni təsir mərkəzinə necə çevrilməli?

Azərbaycanda rəqəmsal nəqliyyat ekosistemi: Görülən işlər və qarşıdakı hədəflər - MÜSAHİBƏ

Sizin üçün xəbərlər

Binəqədi-Novxanı-Mehdiabad yolunda obyektdə yanğın məhdudlaşdırılıb - FOTO - VİDEO

Nazir və komitə sədrlərinin avqustda vətəndaş qəbulu CƏDVƏLİ

Növbəti köç karvanı Şükürbəyliyə çatıb, açarlar təqdim edilib - YENİLƏNİB

Şəmkirdə 12 yaşlı qız qətlə yetirilib, 16 yaşlı bacısı şübhəli bilinir

Son xəbərlər

Bakıda məşhur universitet bağlandı - RƏSMİ

Bu gün, 17:55

“Biletim.az” tətbiqinə yeni funksiyalar əlavə edildi

Bu gün, 17:48

Qax-Şəki yolunda ağır qəza: Bir nəfər həyatını itirdi

Bu gün, 17:45

Azərbaycan və Gürcüstan prokurorluqları əməkdaşlığı dərinləşdirəcək - FOTO

Bu gün, 17:34

Kərim Kərimovun yaşadığı binaya xatirə lövhəsi vurulacaq

Bu gün, 17:29

Prezident İlham Əliyev Qırğızıstana dövlət səfərinə gedib

Bu gün, 17:11

Azərbaycan Hava Yolları Qarsa ilk uçuşunu həyata keçirib - FOTO

Bu gün, 17:03

Bank of Baku: borc hesabına artım, əriyən kredit gəlirliliyi və səhmdarlara artan ödənişlər

Bu gün, 17:00

Doktorantura səviyyəsi üzrə ixtisasların sayı artıb

Bu gün, 16:55

Xüsusi dövlət rabitəsi ilə təmin olunacaq yeni vəzifələr müəyyənləşdi

Bu gün, 16:27

Abşeronda saxta alıcı evdən 5 min manatlıq qızıl oğurlamaqda şübhəli bilinir

Bu gün, 16:24

Astarada mühüm kəşf: Qədim saray kompleksinin izləri tapıldı

Bu gün, 16:04

Azərbaycanın minifutbol üzrə U-23 millisi Qazaxıstan yığmasına qalib gəlib

Bu gün, 16:01

İngiltərədə isti hava dalğası 2 877 nəfərin ölümünə səbəb oldu

Bu gün, 15:49

Azərbaycanda bəzi ərazilərdə külək güclənib – FAKTİKİ HAVA

Bu gün, 15:34

Lənkəranda yaşayış evi yanıb

Bu gün, 15:25

Qaçaqmalçılıq yolu ilə gətirilən külli miqdarda narkotik ələ keçirildi - VİDEO

Bu gün, 15:16

Sahibkarlara yeni dəstək: İxracda gömrük xərcləri kompensasiya olunacaq

Bu gün, 14:49

Naibə Allahverdiyeva Türkiyədə xəstəxanaya yerləşdirildi

Bu gün, 14:44

Mərdəkanda dənizdə batan 16 yaşlı yeniyetmənin meyiti tapıldı

Bu gün, 14:34
Bütün xəbərlər