 AMB iyulun son gününün valyuta məzənnələrini açıqladı | 1news.az | Xəbərlər
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İqtisadiyyat

AMB iyulun son gününün valyuta məzənnələrini açıqladı

Qafar Ağayev09:25 - Bu gün
AMB iyulun son gününün valyuta məzənnələrini açıqladı

Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

1news.az xəbər verir ki, avronun 0,5 % artaraq 1,9564 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,1 % artaraq 2,1335 manat təşkil edib.

Valyuta

Məzənnə

1 ABŞ dolları

1,7000

1 Avro

1,9564

100 Rusiya rublu

2,1335

1 Avstraliya dolları

1,1945

1 Belarus rublu

0,5854

1 BƏƏ dirhəmi

0,4628

100 Cənubi Koreya vonu

0,1182

1 Çexiya kronu

0,0808

1 Çin yuanı

0,2519

1 Danimarka kronu

0,2617

1 Gürcü larisi

0,6474

1 Honq Konq dolları

0,2168

1 Hindistan rupisi

0,0178

1 İngilis funt sterlinqi

2,2857

10 000 İran rialı

-

1 İsveç kronu

0,1780

1 İsveçrə frankı

2,1062

1 İsrail şekeli

0,5566

1 Kanada dolları

1,2125

1 Küveyt dinarı

5,4848

100 Qazaxıstan təngəsi

0,3588

1 Qətər rialı

0,4663

1 Qırğız somu

0,0195

100 Macarıstan forinti

0,5399

1 Moldova leyi

0,0968

1 Norveç kronu

0,1780

100 Özbək somu

0,0141

100 Pakistan rupisi

0,6117

1 Polşa zlotası

0,4543

1 Rumıniya leyi

0,3729

1 Serbiya dinarı

0,0167

1 Sinqapur dolları

1,3240

1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

0,4527

1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

2,3133

Türk lirəsi

0,0358

Türkmənistan manatı

0,4857

Ukrayna Qrivnası

0,0380

Yapon yeni

1,0581

Yeni Zelandiya dolları

0,9975

Qızıl

6937,8275

Gümüş

99,7405

Platin

2792,4710

Palladium

2220,0470

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