AMB iyulun son gününün valyuta məzənnələrini açıqladı
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
1news.az xəbər verir ki, avronun 0,5 % artaraq 1,9564 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,1 % artaraq 2,1335 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
1,9564
|
100 Rusiya rublu
|
2,1335
|
1 Avstraliya dolları
|
1,1945
|
1 Belarus rublu
|
0,5854
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4628
|
100 Cənubi Koreya vonu
|
0,1182
|
1 Çexiya kronu
|
0,0808
|
1 Çin yuanı
|
0,2519
|
1 Danimarka kronu
|
0,2617
|
1 Gürcü larisi
|
0,6474
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2168
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0178
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,2857
|
10 000 İran rialı
|
-
|
1 İsveç kronu
|
0,1780
|
1 İsveçrə frankı
|
2,1062
|
1 İsrail şekeli
|
0,5566
|
1 Kanada dolları
|
1,2125
|
1 Küveyt dinarı
|
5,4848
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3588
|
1 Qətər rialı
|
0,4663
|
1 Qırğız somu
|
0,0195
|
100 Macarıstan forinti
|
0,5399
|
1 Moldova leyi
|
0,0968
|
1 Norveç kronu
|
0,1780
|
100 Özbək somu
|
0,0141
|
100 Pakistan rupisi
|
0,6117
|
1 Polşa zlotası
|
0,4543
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3729
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0167
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3240
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4527
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,3133
|
Türk lirəsi
|
0,0358
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0380
|
Yapon yeni
|
1,0581
|
Yeni Zelandiya dolları
|
0,9975
|
Qızıl
|
6937,8275
|
Gümüş
|
99,7405
|
Platin
|
2792,4710
|
Palladium
|
2220,0470