 Sahibə Qafarova Cənubi Afrika Respublikasında səfərdədir | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Siyasət

Sahibə Qafarova Cənubi Afrika Respublikasında səfərdədir

First News Media09:37 - Bu gün
Sahibə Qafarova Cənubi Afrika Respublikasında səfərdədir

Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Cənubi Afrika Respublikasında səfərdədir.

1news.az "Report"a istinadən xəbər verir ki, Yohannesburq Beynəlxalq Hava Limanında Milli Məclisin sədrinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini Azərbaycanın Cənubi Afrika Respublikasındakı müvəqqəti işlər vəkili Hüseyn Rəhimli və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar.

Səfər çərçivəsində Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarovanın Pan-Afrika Parlamentinin Milli və Regional Parlamentlərin Sədrlərinin Konfransında iştirakı, həmçinin bir sıra görüşləri nəzərdə tutulub.

Paylaş:
101

Aktual

Cəmiyyət

Mehriban Əliyeva Çolpon-Ata şəhərində “Altın-Balalık” sağlamlıq və reabilitasiya mərkəzi ilə tanış olub

İqtisadiyyat

Bank “BTB”nin lisenziyası ləğv edildi

Cəmiyyət

Əhalinin Siyahıyaalınmasına Yardım üzrə Mərkəzi Komissiyanın tərkibi təsdiqləndi - Samir Şərifov sədr oldu - SİYAHI

Mövqe

Yeni müttəfiqlik mərhələsi: Azərbaycan və Qırğızıstanı hansı imkanlar gözləyir? - ŞƏRH

Siyasət

Azərbaycanın Böyük Britaniya ilə ticarət dövriyyəsi 5 dəfədən çox artıb

“Azərbaycan Məşvərətçi Görüş formatının fəal üzvü olacaq”.

Sadır Japarov: Bizim dəyərlərimiz öz əksini iki xalqın zəngin mədəni irsində tapıb

Azərbaycan və Qırğızıstanın 6 şəhəri qardaşlaşıb

Redaktorun seçimi

Bank of Baku: borc hesabına artım, əriyən kredit gəlirliliyi və səhmdarlara artan ödənişlər

“AFB Bank”, “Yelo Bank” və “AccessBank”: İyun ayında Mərkəzi Bankın antireytinqinə yeni üçlük başçılıq edir

Azərbaycanın Türkiyədəki səfiri təyin olunan Rəşad Aslanov kimdir? - DOSYE

“Yüksəliş” müsabiqəsi və Azərbaycanın strateji üstünlüklərinin axtarışı – Regionda yeni təsir mərkəzinə necə çevrilməli?

Azərbaycanda rəqəmsal nəqliyyat ekosistemi: Görülən işlər və qarşıdakı hədəflər - MÜSAHİBƏ

Sizin üçün xəbərlər

İlham Əliyev Mərakeş Kralını milli bayramı münasibətilə təbrik edib

Bu ölkə Azərbaycandakı səfirliyini bağlayacaq

Azərbaycan və Gürcüstan prokurorluqları əməkdaşlığı dərinləşdirəcək - FOTO

Elçin Hüseynli Azərbaycanın Hindistandakı səfiri vəzifəsindən azad edildi, İtaliyaya təyin olundu

Son xəbərlər

Bank “BTB”nin lisenziyası ləğv edildi

Bu gün, 18:10

Sosial məzuniyyət kimlərə şamil ediləcək? - Nazirlik açıqladı

Bu gün, 17:55

Mehriban Əliyeva Çolpon-Ata şəhərində “Altın-Balalık” sağlamlıq və reabilitasiya mərkəzi ilə tanış olub

Bu gün, 17:45

Əhalinin Siyahıyaalınmasına Yardım üzrə Mərkəzi Komissiyanın tərkibi təsdiqləndi - Samir Şərifov sədr oldu - SİYAHI

Bu gün, 17:32

Polis əməliyyat keçirdi: 45 kiloqram narkotik aşkarlandı

Bu gün, 17:11

Əli Əsədov Xəzərdə su obyekt ilə bağlı qərar qəbul etdi

Bu gün, 17:07

Şuşada təcili tibbi yardım bölməsi istifadəyə verilib

Bu gün, 16:59

İssık-Kul gölünün sahilində “Baku Resort & Spa” mehmanxanasının açılışı olub - YENİLƏNİB

Bu gün, 16:47

Deputat: Azərbaycan–Qırğızıstan müttəfiqliyi Türk dünyasının strateji birliyini gücləndirəcək

Bu gün, 16:31

150 bal ilə hansı ixtisasa qəbul mümkündür?

Bu gün, 16:22

Seutaya kütləvi miqrant axını Avropanı qarışdırdı – İtaliya İspaniyanın Şengendən çıxarılmasını istəyir

Bu gün, 16:13

Azərbaycanın Böyük Britaniya ilə ticarət dövriyyəsi 5 dəfədən çox artıb

Bu gün, 16:04

Azərbaycan xüsusi təyinatlı İordaniyada “Zülfüqar – 2026” təlimində iştirak ediblər

Bu gün, 15:57

Keçid ballarının artacağı gözlənilir - DİM sədrindən AÇIQLAMA

Bu gün, 15:50

Binəqədidəki yanğın söndürüldü - VİDEO - YENİLƏNİB

Bu gün, 15:37

Bakıda oğurluq edən şəxslər saxlanıldı

Bu gün, 15:32

Yeni müttəfiqlik mərhələsi: Azərbaycan və Qırğızıstanı hansı imkanlar gözləyir? - ŞƏRH

Bu gün, 15:18

Bakıda bu ərazidə yanğın başladı

Bu gün, 15:17

İnfantinonun baş müşaviri FIFA-nın yeni planlarına etiraz olaraq istefa verdi

Bu gün, 15:06

Almaniyada anomal istilər 9 800 nəfərin ölümünə səbəb oldu

Bu gün, 15:04
Bütün xəbərlər