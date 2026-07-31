Sahibə Qafarova Cənubi Afrika Respublikasında səfərdədir
Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Cənubi Afrika Respublikasında səfərdədir.
1news.az "Report"a istinadən xəbər verir ki, Yohannesburq Beynəlxalq Hava Limanında Milli Məclisin sədrinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini Azərbaycanın Cənubi Afrika Respublikasındakı müvəqqəti işlər vəkili Hüseyn Rəhimli və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar.
Səfər çərçivəsində Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarovanın Pan-Afrika Parlamentinin Milli və Regional Parlamentlərin Sədrlərinin Konfransında iştirakı, həmçinin bir sıra görüşləri nəzərdə tutulub.
101