 AMB uçot dərəcəsi ilə bağlı qərarını açıqladı | 1news.az | Xəbərlər
На русском
İqtisadiyyat

AMB uçot dərəcəsi ilə bağlı qərarını açıqladı

10:17 - Bu gün
AMB uçot dərəcəsi ilə bağlı qərarını açıqladı

Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) İdarə Heyəti (İH) uçot dərəcəsinin 6,5 % səviyyəsində saxlanılması barədə qərar qəbul edib.

1news.az bu barədə AMB-yə istinadən xəbər verir.

Məlumata görə, faiz dəhlizinin aşağı həddi 5,5 %, yuxarı həddi isə 7,5 % səviyyəsində saxlanılıb.

"Faiz dəhlizinin parametrlərinə dair qərar qəbul olunarkən faktiki və proqnozlaşdırılan inﬂyasiyanın dinamikası, eləcə də daxili maliyyə bazarında gedən proseslər nəzərə alınıb. Bir tərəfdən inflyasiya proqnozunun yuxarı istiqamətdə dəyişdirilməsi pul siyasətinin sərtləşdirilməsini şərtləndirsə də, digər tərəfdən valyuta bazarında təklifin tələbi əhəmiyyətli üstələməsi yumşaq pul siyasətini dəstəkləyir. Bu amillərin bir-birini tarazlaşdırması faiz dəhlizi parametrlərinin dəyişməz saxlanmasını şərtləndirir..

Cari ilin qalan dövründə də faiz dəhlizinə dair qərarlar inflyasiya proqnozu və makroiqtisadi göstəricilərin dinamikası nəzərə alınmaqla veriləcək. Qlobal mühitdəki qeyri-müəyyənlikləri nəzərə alaraq makroiqtisadi göstəricilərin bir neçə ssenaridə proqnozları nəzərdən keçiriləcək. Faiz dəhlizinin parametrləri ilə bağlı qərarlar verilərkən valyuta bazarında gedən proseslər və bank sektorunda likvidliyin dinamikası da nəzərə alınacaq. O cümlədən qərarlar verilərkən manatın məzənnəsi üzərində möhkəmlənmə təzyiqlərinin davamlılığı və valyuta artıqlığının miqyası da diqqətdə saxlanılacaq", - deyə AMB bəyan edib.

Faiz dəhlizinin parametrləri ilə bağlı növbəti qərar barədə məlumat sentyabrın 23-də ictimaiyyətə açıqlanacaq.

Paylaş:
206

Aktual

Cəmiyyət

Mehriban Əliyeva Çolpon-Ata şəhərində “Altın-Balalık” sağlamlıq və reabilitasiya mərkəzi ilə tanış olub

İqtisadiyyat

Bank “BTB”nin lisenziyası ləğv edildi

Cəmiyyət

Əhalinin Siyahıyaalınmasına Yardım üzrə Mərkəzi Komissiyanın tərkibi təsdiqləndi - Samir Şərifov sədr oldu - SİYAHI

Mövqe

Yeni müttəfiqlik mərhələsi: Azərbaycan və Qırğızıstanı hansı imkanlar gözləyir? - ŞƏRH

İqtisadiyyat

Bank “BTB”nin lisenziyası ləğv edildi

Taleh Kazımov: Mart ayının sonuna ticarət tərəfdaşlarının orta çəkili inflyasiyası 7,7% təşkil edib

Azərbaycan Hava Yolları Tbilisi və İstanbul istiqamətində reyslərin sayını artırır

Azərbaycanda dollara tələbat azalıb

Redaktorun seçimi

Bank of Baku: borc hesabına artım, əriyən kredit gəlirliliyi və səhmdarlara artan ödənişlər

“AFB Bank”, “Yelo Bank” və “AccessBank”: İyun ayında Mərkəzi Bankın antireytinqinə yeni üçlük başçılıq edir

Azərbaycanın Türkiyədəki səfiri təyin olunan Rəşad Aslanov kimdir? - DOSYE

“Yüksəliş” müsabiqəsi və Azərbaycanın strateji üstünlüklərinin axtarışı – Regionda yeni təsir mərkəzinə necə çevrilməli?

Azərbaycanda rəqəmsal nəqliyyat ekosistemi: Görülən işlər və qarşıdakı hədəflər - MÜSAHİBƏ

Sizin üçün xəbərlər

Qızılın qiyməti yenidən gerilədi

Bank of Baku: borc hesabına artım, əriyən kredit gəlirliliyi və səhmdarlara artan ödənişlər

AMB uçot dərəcəsi ilə bağlı qərarını açıqladı

Rəsmi məzənnələr açıqlandı: Dollar dəyişmədi, avro gerilədi

Son xəbərlər

Bank “BTB”nin lisenziyası ləğv edildi

Bu gün, 18:10

Sosial məzuniyyət kimlərə şamil ediləcək? - Nazirlik açıqladı

Bu gün, 17:55

Mehriban Əliyeva Çolpon-Ata şəhərində “Altın-Balalık” sağlamlıq və reabilitasiya mərkəzi ilə tanış olub

Bu gün, 17:45

Əhalinin Siyahıyaalınmasına Yardım üzrə Mərkəzi Komissiyanın tərkibi təsdiqləndi - Samir Şərifov sədr oldu - SİYAHI

Bu gün, 17:32

Polis əməliyyat keçirdi: 45 kiloqram narkotik aşkarlandı

Bu gün, 17:11

Əli Əsədov Xəzərdə su obyekt ilə bağlı qərar qəbul etdi

Bu gün, 17:07

Şuşada təcili tibbi yardım bölməsi istifadəyə verilib

Bu gün, 16:59

İssık-Kul gölünün sahilində “Baku Resort & Spa” mehmanxanasının açılışı olub - YENİLƏNİB

Bu gün, 16:47

Deputat: Azərbaycan–Qırğızıstan müttəfiqliyi Türk dünyasının strateji birliyini gücləndirəcək

Bu gün, 16:31

150 bal ilə hansı ixtisasa qəbul mümkündür?

Bu gün, 16:22

Seutaya kütləvi miqrant axını Avropanı qarışdırdı – İtaliya İspaniyanın Şengendən çıxarılmasını istəyir

Bu gün, 16:13

Azərbaycanın Böyük Britaniya ilə ticarət dövriyyəsi 5 dəfədən çox artıb

Bu gün, 16:04

Azərbaycan xüsusi təyinatlı İordaniyada “Zülfüqar – 2026” təlimində iştirak ediblər

Bu gün, 15:57

Keçid ballarının artacağı gözlənilir - DİM sədrindən AÇIQLAMA

Bu gün, 15:50

Binəqədidəki yanğın söndürüldü - VİDEO - YENİLƏNİB

Bu gün, 15:37

Bakıda oğurluq edən şəxslər saxlanıldı

Bu gün, 15:32

Yeni müttəfiqlik mərhələsi: Azərbaycan və Qırğızıstanı hansı imkanlar gözləyir? - ŞƏRH

Bu gün, 15:18

Bakıda bu ərazidə yanğın başladı

Bu gün, 15:17

İnfantinonun baş müşaviri FIFA-nın yeni planlarına etiraz olaraq istefa verdi

Bu gün, 15:06

Almaniyada anomal istilər 9 800 nəfərin ölümünə səbəb oldu

Bu gün, 15:04
Bütün xəbərlər