Səba Mağazalarından alış-veriş indi daha sərfəli! - VİDEO
Səba Mobil Tətbiqi artıq istifadəyə verildi.
Mobil tətbiqi yükləyin və Səba Firma Mağazalarından alış-verişlərinizdən 6%-dək keşbek qazanın.
Tətbiq vasitəsilə:
▪️ Alış-verişlərdən keşbeklər qazanın və balansınızı izləyin;
▪️ Kampaniya və yeniliklərdən ilk siz xəbərdar olun;
▪️ Sizə ən yaxın Səba Firma Mağazasını asanlıqla tapın.
Bonus qazanmaq üçün sadəcə tətbiqi yükləyin, qeydiyyatdan keçin və alış-veriş zamanı tətbiqdəki bonus kartının barkodunu kassada oxudun.
Səba, mükəmməl dad indi daha əlçatan, daha sərfəli! İndi yükləyin, alış-verişinizdən zövq alın!
Mobil Tətbiqi Yükləmək üçün:
https://saba.az/app
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