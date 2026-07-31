Pakistanda kömür mədənində partlayış: 32 şaxtaçı ölüb
Pakistanın cənub-qərbində yerləşən Bəlucistan əyalətindəki kömür mədənində baş verən partlayış nəticəsində azı 32 şaxtaçı həyatını itirib.
1news.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, mədən rəsmisi Qani Bəluç bildirib ki, əyalətin paytaxtı Kvetta yaxınlığındakı kömür mədənində metan qazının sıxılması nəticəsində partlayış baş verib.
Onun sözlərinə görə, axtarış-xilasetmə qrupları indiyədək 32 şaxtaçının meyitini dağıntılar altından çıxarıb. Daha 10 nəfərin isə hələ də uçqun altında qaldığı bildirilir.
Rəsmilər ölənlərin sayının artacağından ehtiyat edirlər.
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