 Azərbaycan Mərkəzi Bankı yeni valyuta məzənnələrini açıqladı | 1news.az | Xəbərlər
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İqtisadiyyat

Azərbaycan Mərkəzi Bankı yeni valyuta məzənnələrini açıqladı

First News Media09:21 - Bu gün
Azərbaycan Mərkəzi Bankı yeni valyuta məzənnələrini açıqladı

Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

1news.az "Report"a istinadən xəbər verir ki, avronun 0,2 % artaraq 1,9609 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,4 % artaraq 2,1411 manat təşkil edib.

Valyuta

Məzənnə

1 ABŞ dolları

1,7000

1 Avro

1,9609

100 Rusiya rublu

2,1411

1 Avstraliya dolları

1,1952

1 Belarus rublu

0,5854

1 BƏƏ dirhəmi

0,4628

100 Cənubi Koreya vonu

0,1189

1 Çexiya kronu

0,0810

1 Çin yuanı

0,2517

1 Danimarka kronu

0,2623

1 Gürcü larisi

0,6480

1 Honq Konq dolları

0,2168

1 Hindistan rupisi

0,0179

1 İngilis funt sterlinqi

2,2903

10 000 İran rialı

-

1 İsveç kronu

0,1788

1 İsveçrə frankı

2,1023

1 İsrail şekeli

0,5574

1 Kanada dolları

1,2114

1 Küveyt dinarı

5,4885

100 Qazaxıstan təngəsi

0,3590

1 Qətər rialı

0,4663

1 Qırğız somu

0,0195

100 Macarıstan forinti

0,5386

1 Moldova leyi

0,0972

1 Norveç kronu

0,1791

100 Özbək somu

0,0142

100 Pakistan rupisi

0,6115

1 Polşa zlotası

0,4555

1 Rumıniya leyi

0,3736

1 Serbiya dinarı

0,0167

1 Sinqapur dolları

1,3267

1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

0,4527

1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

2,3183

Türk lirəsi

0,0358

Türkmənistan manatı

0,4857

Ukrayna Qrivnası

0,0380

Yapon yeni

1,0864

Yeni Zelandiya dolları

0,9997

Qızıl

6907,8565

Gümüş

99,1005

Platin

2804,6175

Palladium

2200,8540

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