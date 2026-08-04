Ceyhun Bayramov İqnazio Kassisi qarşılayıb
Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri, İsveçrə Konfederasiyasının Federal Şurasının üzvü və Xarici İşlər üzrə Federal Departamentin rəhbəri İqnazio Kassis ilə görüşüb.
1news.az xəbər verir ki, bu barədə nazirliyin "X" sosial media hesabında paylaşım edilib.
Görüş zamanı Azərbaycan–İsveçrə ikitərəfli münasibətlərinin gündəliyi, regional və beynəlxalq proseslər, həmçinin ATƏT çərçivəsində əməkdaşlıq məsələlərinin müzakirə olunacağı bildirilir.
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