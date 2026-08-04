 Azərbaycana gələn turistlərin xərcləri 21 % azalıb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Azərbaycana gələn turistlərin xərcləri 21 % azalıb

First News Media12:10 - Bu gün
Azərbaycana gələn turistlərin xərcləri 21 % azalıb

Bu ilin yanvar-iyun aylarında Azərbaycana səfər etmiş əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxs ölkədə ümumilikdə 1 milyard 217 milyon 939,5 min manat xərcləyib.

1news.az rəsmi statistikaya istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrünə nisbətən 321 milyon 842 min manat və yaxud 21 % azdır.

Xərclərin strukturunda nəqliyyat xidmətləri ən böyük paya malik olub. Belə ki, turistlər 6 ay ərzində nəqliyyata 554 milyon 424,9 min manat vəsait sərf ediblər ki, bu da illik müqayisədə 22 % azdır.

Hesabat dövründə yerləşmə xidmətlərinə çəkilən xərclər isə 30,2 % azalaraq 222 milyon 117,9 min manat təşkil edib.

Turistlər qidalanmaya 225 milyon 961,6 min manat xərcləyiblər ki, bu da bir il əvvələ nisbətən 19,5 % azdır.

Bununla yanaşı, mədəniyyət sahəsində çəkilən xərclər də 21,3 % azalaraq 7 milyon 126 min manat olub.

Yanvar-iyunda turizm zərfinin alınmasına isə 570,9 min manat xərclənib. Ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə bu xərclər 18,2 % azalıb.

Nəqliyyat vasitələrinin icarəsinə 1 milyon 899,3 min manat (- 0,2 %), idman və əyləncə xidmətlərinə 9 milyon 244,6 min manat (+ 3,4 %), malların və hədiyyələrin alınmasına 149 milyon 233,3 min manat (- 1,7 %), digər istiqamətlərə isə 47 milyon 361 min manat (- 15,9 %) xərclənib.

Ölkələr üzrə bölgüyə gəlincə, ən çox xərci Rusiyadan gələn turistlər edib. Onların xərcləri il ərzində 9,5 % azalaraq 381 milyon 852,4 min manat təşkil edib.

Türkiyədən gələn turistlərin xərcləri 151 milyon 788,9 min manat olub ki, bu da illik müqayisədə 8 % azdır. Qazaxıstandan səfər edənlərin xərcləri isə 5,4 % artaraq 66 milyon 106,9 min manata çatıb.

Bu ilin I yarısında Azərbaycana 189 ölkədən 1 milyon 92,6 min nəfər və yaxud ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 10,3 % az əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxs gəlib. Gələnlərin 28,1 %-i Rusiya, 21 %-i Türkiyə, 8,2 %-i İran, 4,9 %-i Gürcüstan, 4,6 %-i Qazaxıstan, 3,2 %-i Özbəkistan, 2,9 %-i Pakistan, 2,8 %-i Hindistan, 2,6 %-i İsrail, 2,4 %-i Çin, 1,8 %-i Səudiyyə Ərəbistanı, 1,6 %-i Ukrayna, 1,3 %-i Türkmənistan, hər birindən 1,1 % olmaqla Almaniya və Böyük Britaniya, 12,4 %-i digər ölkələrin vətəndaşları və vətəndaşlığı olmayan şəxslər olub, 68,7 %-ni kişilər, 31,3 %-ni qadınlar təşkil edib.

Son 1 ildə Avropa İttifaqına üzv ölkələrdən gələnlərin sayı 9,3 % artaraq 54,4 min nəfər, MDB ölkələrindən gələnlərin sayı 1,8 % artaraq 430,4 min nəfər, körfəz ölkələrindən gələnlərin sayı 31,4 % azalaraq 127,7 min nəfər, digər ölkələrdən gələnlərin sayı 14,1 % azalaraq 480,1 min nəfər təşkil edib.

Ölkəmizə gəlmiş əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin 71,1 %-i hava, 27,5 %-i dəmir yolu və avtomobil, 1,4 %-i isə dəniz nəqliyyatından istifadə edib.

Paylaş:
70

Aktual

Mövqe

Minalar sülhə qarşı: Azərbaycan niyə ən yüksək qiyməti ödəməkdə davam edir

Cəmiyyət

Buzovnada dənizdə batan iki qardaşdan daha birinin meyiti tapıldı

Cəmiyyət

Nəzarətsiz ərazidə dənizə girən 15 yaşlı yeniyetmənin taleyi faciə ilə nəticələndi

Cəmiyyət

Sumqayıtda “103” xəttində nasazlıq: Alternativ nömrələr açıqlandı

Cəmiyyət

Tez xarab olan mallar üçün gömrük rəsmiləşdirilməsi sadələşdiriləcək

Naxçıvan Şəhər İcra Hakimiyyətinə başçı təyin olunub

Naxçıvada zəlzələ oldu

Sabah 39 dərəcə isti olacaq

Redaktorun seçimi

Bank of Baku: borc hesabına artım, əriyən kredit gəlirliliyi və səhmdarlara artan ödənişlər

“AFB Bank”, “Yelo Bank” və “AccessBank”: İyun ayında Mərkəzi Bankın antireytinqinə yeni üçlük başçılıq edir

Azərbaycanın Türkiyədəki səfiri təyin olunan Rəşad Aslanov kimdir? - DOSYE

“Yüksəliş” müsabiqəsi və Azərbaycanın strateji üstünlüklərinin axtarışı – Regionda yeni təsir mərkəzinə necə çevrilməli?

Azərbaycanda rəqəmsal nəqliyyat ekosistemi: Görülən işlər və qarşıdakı hədəflər - MÜSAHİBƏ

Sizin üçün xəbərlər

150 bal ilə hansı ixtisasa qəbul mümkündür?

"Carlsberg Azerbaijan PepsiCo"nun Azərbaycanda bottleri olacaq - FOTO

Bazar gününün havası açıqlandı

Xalq şairi Nəriman Həsənzadə vəfat edib

Son xəbərlər

Ceyhun Bayramov: "TRIPP layihəsi üzrə fiziki işlərin 2026-cı ildə başlanması gözlənilir"

Bu gün, 14:11

Nazir: "İşğaldan azad olunmuş ərazilərin mina ilə çirklənməsi Azərbaycan üçün ən ciddi problemlərdən biridir"

Bu gün, 14:03

İqnasio Kassis: "Humanitar minatəmizləmə İsveçrə üçün çox mühüm məsələdir"

Bu gün, 13:57

Tez xarab olan mallar üçün gömrük rəsmiləşdirilməsi sadələşdiriləcək

Bu gün, 13:51

İqnasio Kassis: "Rusiyanın Ukraynaya qarşı müharibəsi Avropa təhlükəsizliyi üçün ən ciddi çağırış olaraq qalır"

Bu gün, 13:50

​İqnasio Kassis: "Azərbaycan regional qovşaq və Mərkəzi Asiya ilə Avropa arasında körpüdür"

Bu gün, 13:42

Nazir: "Azərbaycan bundan sonra da Ermənistanla birbaşa ikitərəfli dialoqu davam etdirməyə hazırdır"

Bu gün, 13:37

Ceyhun Bayramov: ATƏT məkanında çox qeyri-sabit və təlatümlü təhlükəsizlik mühiti hökm sürür

Bu gün, 13:26

Diş düzəltmədə xətalara son: Rəqəmsal laboratoriya necə işləyir? - FOTO

Bu gün, 13:10

Minalar sülhə qarşı: Azərbaycan niyə ən yüksək qiyməti ödəməkdə davam edir

Bu gün, 13:03

Naxçıvan Şəhər İcra Hakimiyyətinə başçı təyin olunub

Bu gün, 12:53

Naxçıvada zəlzələ oldu

Bu gün, 12:39

Sabah 39 dərəcə isti olacaq

Bu gün, 12:25

Azərbaycana gələn turistlərin xərcləri 21 % azalıb

Bu gün, 12:10

Gələn həftədən universitetlərə ixtisas seçimi başlayır

Bu gün, 11:55

Tural Əsgərov: "Nəriman Axundzadənin "Ərzurumspor"la müqaviləsinin şərtləri hələ razılaşdırılmayıb"

Bu gün, 11:53

Bakı metrosunda Qırmızı və Yaşıl xətlərin ayrılmasında əsas mərhələ başlayır

Bu gün, 11:45

Azərbaycan XİN başçısı ilə ATƏT-in sədri arasında təkbətək görüş başlayıb

Bu gün, 11:33

Ceyhun Bayramov İqnazio Kassisi qarşılayıb

Bu gün, 11:31

Gürcüstandan azərbaycanlı da daxil olmaqla 55 əcnəbi ölkədən çıxarılıb

Bu gün, 11:24
Bütün xəbərlər