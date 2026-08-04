Diş düzəltmədə xətalara son: Rəqəmsal laboratoriya necə işləyir? - FOTO
Müasir stomatologiyada əsas hədəf yalnız müalicə etmək deyil, prosesi pasiyent üçün maksimum dəqiq və ağrısız etməkdir.
"Dentera" stomatologiya şəbəkəsinin tərkibində fəaliyyət göstərən rəqəmsal laboratoriya bu sahədə ənənəvi üsulları tamamilə arxada qoyur. Cad/Cam və 3D skaner texnologiyaları sayəsində ortopedik bərpa işləri (vinir, qapaqlar) mikron dəqiqliyi ilə hazırlanır. Bu da protezlərin diş ətinə tam oturmasını təmin edərək gələcəkdə yaranacaq iltihab və narahatlıq riskini sıfıra endirir.
Rəqəmsal stomatologiyanın üstünlüklərindən yararlanmaq üçün *0041 qaynar xətti vasitəsilə "Dentera" filiallarına müraciət edə bilərsiniz.
Ətraflı məlumat üçün: dentera.az
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