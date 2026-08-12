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Cəmiyyət

FAKTİKİ HAVA: Ölkənin bəzi yerlərində güclü leysan yağır

First News Media17:22 - 12 / 08 / 2026
FAKTİKİ HAVA: Ölkənin bəzi yerlərində güclü leysan yağır

Avqustun 12-si saat 16:00-a olan faktiki hava açıqlanıb.

Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən 1news.az-a verilən məlumata görə, hazırda ölkə ərazisinin bəzi yerlərində yağıntılı hava şəraiti müşahidə olunur. Ayrı-ayrı yerlərdə yağıntılar leysan xarakterli intensiv və güclüdür.

Bildirilib ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında, eyni zamanda Şamaxı, Xaltan, Altıağac, İsmayıllı, Daşkəsən, Gədəbəy, Kəlbəcər, Qusar, Qrız, Sarıbaş (Qax), Kişçay (Şəki), Şahdağda şimşək çaxır, arabir yağış yağır.

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