 Mercedes-Benz Azerbaijan və Abşeron Avtomobil Mərkəzi yeni Mercedes-Benz S-Class modelini təqdim edib - FOTO | 1news.az | Xəbərlər
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Mercedes-Benz Azerbaijan və Abşeron Avtomobil Mərkəzi yeni Mercedes-Benz S-Class modelini təqdim edib - FOTO

First News Media10:43 - Bu gün
Mercedes-Benz Azerbaijan və Abşeron Avtomobil Mərkəzi yeni Mercedes-Benz S-Class modelini təqdim edib - FOTO

Abşeron Avtomobil Mərkəzinin  və Mercedes-Benz Azerbaijan birgə təşkilatçılığı ilə Mercedes-Benz brendinin flaqman modeli olan yeni Mercedes-Benz S-Class modelinin eksklüziv təqdimatı keçirilib.

Təqdimat gecəsi Mercedes-Benz S-Class-ın tarixində yeni mərhələni nümayiş etdirən xüsusi tədbir olaraq yadda qalıb. Onilliklər ərzində S-Class texnoloji liderliyin, premium komfortun və Mercedes-Benz mühəndisliyinin simvollarından biri kimi tanınır.

Tədbirin aparıcısı Malik Qalanrəli qonaqları gecə boyunca müşayiət edib və yeni Mercedes-Benz S-Class modelini təqdim edib.

Yeni S-Class Mercedes-Benz-in 140 ildən artıq innovasiya tarixini müasir texnologiyalar və gələcəyə yönəlmiş yanaşma ilə birləşdirir. Model premium dizayn, komfort və intellektual texnologiyaları vahid təcrübədə bir araya gətirərək avtomobil dünyasında yeni standartların formalaşdırılmasını davam etdirir.

Təqdimat çərçivəsində qonaqlar yeni S-Class modelinin əsas innovativ həlləri ilə yaxından tanış olublar. Virtual Assistant və DIGITAL LIGHT kimi texnologiyalar Mercedes-Benz-in avtomobillə qarşılıqlı əlaqəni daha intuitiv, fərdiləşdirilmiş və komfortlu etmək istiqamətindəki yanaşmasını nümayiş etdirir.

S-Class sadəcə Mercedes-Benz-in flaqman modeli deyil. O, uzun illər ərzində avtomobil sənayesinin inkişaf istiqamətini müəyyən edən modellərdən biridir. Yeni S-Class bu ənənəni davam etdirərək brendin zəngin irsi ilə gələcəyin texnologiyalarını bir araya gətirir.

Tədbir boyunca qonaqlar yeni S-Class modelini yaxından nəzərdən keçirmək, onun dizaynı və innovativ texnologiyaları ilə tanış olmaq və Mercedes-Benz-in premium dünyasını xüsusi təqdimat atmosferində yaşamaq imkanı əldə ediblər.

Mercedes-Benz Azerbaijan və Abşeron Avtomobil Mərkəzinin birgə keçirdiyi təqdimat Azərbaycanda Mercedes-Benz brendinin inkişafında və müştərilərə premium avtomobil təcrübəsinin təqdim olunmasında növbəti mühüm addım olub.

Mercedes-Benz S-Class — flaqmanın tarixində yeni fəsil.

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