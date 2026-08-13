Kolumbiyada 7,4 bal gücündə zəlzələdə ölənlərin sayı 265-ə çatıb
Cənubi Amerika ölkəsi Kolumbiyada avqustun 10-da baş verən 7,4 bal gücündə zəlzələ nəticəsində ölənlərin sayı 265 nəfərə yüksəlib.
1news.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, Kolumbiya Prezidenti Abelardo de la Espriella paytaxt Boqotadakı San Karlos Sarayında zəlzələnin nəticələri ilə bağlı son məlumatları açıqlayıb.
Prezident bildirib ki, təbii fəlakət nəticəsində 3 494 nəfər yaralanıb, 496 nəfərin taleyi isə hələ də məlum deyil.
Onun sözlərinə görə, zəlzələdən ümumilikdə 52 816 nəfər zərər çəkib. Kali, Pereyra, Kvido, Manizales və Armeniya şəhərlərində qırmızı xəbərdarlıq rejimi davam edir.
Bu arada, Milli Məhkəmə Tibbi Ekspertiza və Məhkəmə Elmləri İnstitutu son bülletenində Manizales, Pereyra, Kali, Buga, Tuluya, Buenaventura və Kvido şəhərlərindən gətirilən 202 meyitdən 122-nin şəxsiyyətinin müəyyənləşdirildiyini açıqlayıb.
Xatırladaq ki, avqustun 10-da Kolumbiyada baş verən 7,4 bal gücündə zəlzələdə həyatını itirənlərin xatirəsinə ölkədə üç günlük milli matəm elan edilib.
Prezident De la Espriella zəlzələdə ən çox insanın öldüyü Pereyra şəhərində çıxışı zamanı bildirib ki, fəlakət nəticəsində evlərini itirən ailələrə kirayə haqqının ödənilməsi üçün maddi dəstək göstəriləcək.