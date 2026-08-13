 “Fitch Ratings”: Kapital tələblərinin sərtləşdirilməsi bank sisteminin sabitliyini gücləndirir | 1news.az | Xəbərlər
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İqtisadiyyat

“Fitch Ratings”: Kapital tələblərinin sərtləşdirilməsi bank sisteminin sabitliyini gücləndirir

First News Media09:50 - Bu gün
“Fitch Ratings”: Kapital tələblərinin sərtləşdirilməsi bank sisteminin sabitliyini gücləndirir

“Fitch Ratings” beynəlxalq reytinq agentliyi Azərbaycan Mərkəzi Bankının bankların Bazel III standartlarına uyğunlaşması ilə bağlı tənzimləyici islahatlarını müsbət qiymətləndirib.

Agentliyin 11 avqust 2026-cı il tarixli qiymətləndirməsində müvafiq tədbirlərin bankların dayanıqlığını gücləndirəcəyi bildirilir.

“Fitch” qeyd edir ki, Mərkəzi Bankın “2024–2026-cı illərdə maliyyə sektorunun İnkişaf Strategiyası”nda yer almış bankların kapital tələbləri tənzimləmə yanaşmalarını beynəlxalq standartlara daha da yaxınlaşdırır. Yeni tələblərə uyğunluğun 2027-ci ilin yanvar ayından etibarən təmin edilməsi nəzərdə tutulur.

Agentlik sistem əhəmiyyətli banklar üzrə kapital tələblərinin (əlavə 1-4% kapital buferi) diferensial şəkildə müəyyənləşdirilməsini, bütövlükdə, bank sisteminin sabitliyini müsbət amil kimi qiymətləndirir.

Dəyişikliklər, eyni zamanda, bankların mümkün itkiləri qarşılamaq potensialını gücləndirən I dərəcəli kapital (AT1) alətlərinin tənzimləyici çərçivəyə daxil edilməsini ehtiva edir. Bununla yanaşı, kapitalın keyfiyyətinə dair tələblər beynəlxalq standartlara daha da uyğunlaşmanın təmin edilməsinə xidmət edir.

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