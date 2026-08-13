 Azərbaycanda kirayə mənzil fonduna daha 208 mənzil əlavə olunub | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Azərbaycanda kirayə mənzil fonduna daha 208 mənzil əlavə olunub

First News Media10:53 - Bu gün
Azərbaycanda kirayə mənzil fonduna daha 208 mənzil əlavə olunub

İpoteka və Kredit Zəmanət Fondu satmaq öhdəliyi ilə kirayə mexanizmi çərçivəsində Abşeron rayonunun Saray qəsəbəsinin Məhəmməd Əsədov küçəsində yerləşən 208 yeni, tam təmirli mənzili vətəndaşlara təqdim edib.

1news.az Fonda istinadən xəbər verir ki, yaşayış sahələri 1, 2 və 3 otaqlı olmaqla, aylıq ödənişləri 620 manatdan başlayır.

Yeni mənzillərin seçimi avqustun 20-si, saat 15:00-dan etibarən açıq olacaq. Vətəndaşlar təqdim olunan yaşayış sahələrinin siyahısı ilə bu keçid vasitəsilə tanış ola bilərlər.

Müraciətlərin qəbulu və yaşayış sahələrinin seçimi Elektron Hökumət İnformasiya Sisteminə (e-gov.az) inteqrasiya edilmiş "Elektron ipoteka və kredit zəmanət" sistemi üzərindən həyata keçirilir.

Müraciətlər zamanı təhlükəsizliyin və şəffaflığın təmin edilməsi məqsədilə yaşayış sahələrinin seçimi SİMA biometrik identifikasiya üsulu ilə həyata keçiriləcəkdir. SİMA biometrik identifikasiya üsulunun tətbiqi ilə bağlı təlimatla bu keçid vasitəsilə tanış olmaq mümkündür.

Paylaş:
85

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev Almaniyanın yeni təyin olunmuş səfirinin etimadnaməsini qəbul edib - FOTO

İdman

Altı ərəb federasiyası İnfantinonu dəstəklədi - Onlardan ikisi ona qarşı çıxan konfederasiyaya daxildir

Cəmiyyət

Samuxda qarayaraya görə 9 nəfər izolyasiya edilib - BİRGƏ MƏLUMAT

Cəmiyyət

Sabahdan fəaliyyətə başlayacaq ekspres marşrutların dayanacağı müəyyən edildi - VİDEO

Cəmiyyət

FHN əhaliyə müraciət etdi: Güclü küləyə DİQQƏT

Güclü yağış və sel təhlükəsi - XƏBƏRDARLIQ

Samuxda qarayaraya görə 9 nəfər izolyasiya edilib - BİRGƏ MƏLUMAT

Sabahdan fəaliyyətə başlayacaq ekspres marşrutların dayanacağı müəyyən edildi - VİDEO

Redaktorun seçimi

FIFA sazişinin uğursuzluğu varlı Avropa ilə inkişaf etməkdə olan ölkələr arasındakı parçalanmanı üzə çıxardı

Bank of Baku: borc hesabına artım, əriyən kredit gəlirliliyi və səhmdarlara artan ödənişlər

“AFB Bank”, “Yelo Bank” və “AccessBank”: İyun ayında Mərkəzi Bankın antireytinqinə yeni üçlük başçılıq edir

Azərbaycanın Türkiyədəki səfiri təyin olunan Rəşad Aslanov kimdir? - DOSYE

“Yüksəliş” müsabiqəsi və Azərbaycanın strateji üstünlüklərinin axtarışı – Regionda yeni təsir mərkəzinə necə çevrilməli?

Sizin üçün xəbərlər

Azərbaycanda zəlzələ olub

Azərbaycanda 61 cinayət hadisəsinin açılması təmin edilib

Məzunlara elektron attestatlar verilir

Azərbaycanda əhalinin yarısı artıq çəkidən əziyyət çəkir

Son xəbərlər

İnfantinonun rəqiblərində əsas namizəd qalmadı: Əl-Xelaifi namizədliyini irəli sürməkdən imtina etdi

Bu gün, 15:47

Almaniyada ifrat istilər 12 500-ə yaxın insanın ölümünə səbəb oldu

Bu gün, 15:43

FHN əhaliyə müraciət etdi: Güclü küləyə DİQQƏT

Bu gün, 15:23

Altı ərəb federasiyası İnfantinonu dəstəklədi - Onlardan ikisi ona qarşı çıxan konfederasiyaya daxildir

Bu gün, 15:20

Güclü yağış və sel təhlükəsi - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 15:04

Türkiyədə dəhşətli anlar: Qayıq yandı, 115 sərnişin suya atıldı - VİDEO

Bu gün, 15:03

Samuxda qarayaraya görə 9 nəfər izolyasiya edilib - BİRGƏ MƏLUMAT

Bu gün, 14:58

Qəzzada ölənlərin sayı 73 389-a yüksəlib

Bu gün, 14:57

Sabahdan fəaliyyətə başlayacaq ekspres marşrutların dayanacağı müəyyən edildi - VİDEO

Bu gün, 14:53

Naxçıvanda əhalinin sayı artıb

Bu gün, 14:43

Abşeron çimərliklərində sabahın hava proqnozu AÇIQLANDI

Bu gün, 14:36

Əsgərlər dənizə tullanmağa cəhd göstərib: ABŞ-nin “Linkoln” təyyarədaşıyan gəmisində xaos yaşanır

Bu gün, 14:15

Paşinyan Alen Simonyana yüksək vəzifə verdi

Bu gün, 13:35

“Həzi Aslanov” bu tarixdə AÇILACAQ

Bu gün, 13:24

Paşinyan: Azərbaycanlı mütəxəssislər iki dəfə Ermənistana səfər ediblər

Bu gün, 13:10

Dünya Güləş Birliyi Bakıda keçirilən yubiley düşərgəsini qeyd edib

Bu gün, 12:51

Expressbank eyni gündə 2 filial açıb - FOTO

Bu gün, 12:48

İlham Əliyev Almaniyanın yeni təyin olunmuş səfirinin etimadnaməsini qəbul edib - FOTO

Bu gün, 12:37

Sabahın hava proqnozu açıqlanıb

Bu gün, 12:36

AzTV əməkdaşının faciəli ölümü: Bir il əvvəl övladını itirmişdi

Bu gün, 12:29
Bütün xəbərlər