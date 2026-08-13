 Azərbaycan Premyer Liqasında I turun təyinatları açıqlanıb | 1news.az | Xəbərlər
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İdman

Azərbaycan Premyer Liqasında I turun təyinatları açıqlanıb

First News Media12:20 - Bu gün
Azərbaycan Premyer Liqasında I turun təyinatları açıqlanıb

Misli Premyer Liqasında 2026/2027 mövsümünün I turunun təyinatları açıqlanıb.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə AFFA-nın mətbuat xidmətindən bildirilib.

Misli Premyer Liqası

I tur, I dövrə

14 avqust


19:30. "Turan Tovuz" – "Qəbələ"

Hakimlər: Tural Qurbanov, Cəmil Quliyev, Asiman Əzizli, Emin Əliyev

VAR: Elçin Məsiyev

AVAR: Gülnurə Əkbərzadə

Hakim-inspektor: Babək Quliyev

AFFA nümayəndəsi: Elgiz Abbasov

Tovuz şəhər stadionu

15 avqust

18:30. "Araz-Naxçıvan" – "İmişli"

Hakimlər: Əliyar Ağayev, Zeynal Zeynalov, Akif Əmirəli, Ruslan Quliyev

VAR: Nicat İsmayıllı

AVAR: Tərlan Talıbzadə

Hakim-inspektor: İmanxan Sultani

AFFA nümayəndəsi: Erkin Hüseynov

Qəbələ şəhər stadionu

20:45. "Sabah" – "Kəpəz"

Hakimlər: Fərid Hacıyev, Rəhman İmami, Müslüm Əliyev, Əli Əliyev

VAR: Rauf Cabarov

AVAR: Elşad Abdullayev

Hakim-inspektor: Asim Xudiyev

AFFA nümayəndəsi: Zümrüd Ağayeva

"Bank Respublika Arena"

16 avqust

19:00. "Sumqayıt" – "Neftçi"

Hakimlər: Kamal Umudlu, Namik Hüseynov, Vüsal Məmmədov, Əkbər Əhmədov

VAR: Kamranbəy Rəhimov

AVAR: Pərvin Talıbov

Hakim-inspektor: Şahin Cəfərov

AFFA nümayəndəsi: Seymur Səlimli

"SOCAR Polymer Arena"

21:00. "Zirə" – "Şəfa"

Hakimlər: Elvin Bayramov, Kamran Bayramov, Rahil Ramazanov, Vüqar Həsənli

VAR: Rəşad Əhmədov

AVAR: Eyyub İbrahimov

Hakim-inspektor: Orxan Məmmədov

AFFA nümayəndəsi: Nəriman Axundov

Zirə İdman Kompleksinin stadionu

17 avqust

19:30. "Qarabağ" – "Şamaxı"

Hakimlər: Rəvan Həmzəzadə, Teymur Teymurov, Şirmamed Mamedov, Cavid Cəlilov

VAR: İnqilab Məmmədov

AVAR: Kərim Zeynalov

Hakim-inspektor: Ceyhun Haşımov

AFFA nümayəndəsi: Zaur Hacı-Məhərrəmov

Tofiq Bəhramov adına Respublika Stadionu

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