 Sabahın hava proqnozu açıqlanıb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Sabahın hava proqnozu açıqlanıb

First News Media12:36 - Bu gün
Sabahın hava proqnozu açıqlanıb

Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin əsasən yağmursuz olacağı gözlənilir. Şimal-şərq küləyi axşam mülayim şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq.

1news.az xəbər verir ki, havanın temperaturu gecə 23-26° isti, gündüz 31-36° isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 758 mm civə sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət gecə 70-75 %, gündüz 45-50 % olacaq.

Azərbaycanın rayonlarında bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısamüddətli leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, əsasən dağlıq və dağətəyi rayonlarda yağıntıların bir qədər güclənəcəyi ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi dağlıq ərazilərdə arabir duman. Şərq küləyi bəzi yerlərdə arabir güclənəcək.

Havanın temperaturu gecə 22-26° isti, gündüz 32-36° isti, dağlarda gecə 13-18° isti, gündüz 20-25° isti olacaq.

Paylaş:
147

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev Almaniyanın yeni təyin olunmuş səfirinin etimadnaməsini qəbul edib - FOTO

İdman

Altı ərəb federasiyası İnfantinonu dəstəklədi - Onlardan ikisi ona qarşı çıxan konfederasiyaya daxildir

Cəmiyyət

Samuxda qarayaraya görə 9 nəfər izolyasiya edilib - BİRGƏ MƏLUMAT

Cəmiyyət

Sabahdan fəaliyyətə başlayacaq ekspres marşrutların dayanacağı müəyyən edildi - VİDEO

Cəmiyyət

FHN əhaliyə müraciət etdi: Güclü küləyə DİQQƏT

Güclü yağış və sel təhlükəsi - XƏBƏRDARLIQ

Samuxda qarayaraya görə 9 nəfər izolyasiya edilib - BİRGƏ MƏLUMAT

Sabahdan fəaliyyətə başlayacaq ekspres marşrutların dayanacağı müəyyən edildi - VİDEO

Redaktorun seçimi

FIFA sazişinin uğursuzluğu varlı Avropa ilə inkişaf etməkdə olan ölkələr arasındakı parçalanmanı üzə çıxardı

Bank of Baku: borc hesabına artım, əriyən kredit gəlirliliyi və səhmdarlara artan ödənişlər

“AFB Bank”, “Yelo Bank” və “AccessBank”: İyun ayında Mərkəzi Bankın antireytinqinə yeni üçlük başçılıq edir

Azərbaycanın Türkiyədəki səfiri təyin olunan Rəşad Aslanov kimdir? - DOSYE

“Yüksəliş” müsabiqəsi və Azərbaycanın strateji üstünlüklərinin axtarışı – Regionda yeni təsir mərkəzinə necə çevrilməli?

Sizin üçün xəbərlər

Bakıda estetik əməliyyatdan sonra ölüm faktı araşdırılır

Azərbaycanda əhalinin yarısı artıq çəkidən əziyyət çəkir

Azərbaycanda zəlzələ olub

İş bazarında 10 min manatlıq təkliflər: 65 mindən çox vakansiya açıqdır

Son xəbərlər

İnfantinonun rəqiblərində əsas namizəd qalmadı: Əl-Xelaifi namizədliyini irəli sürməkdən imtina etdi

Bu gün, 15:47

Almaniyada ifrat istilər 12 500-ə yaxın insanın ölümünə səbəb oldu

Bu gün, 15:43

FHN əhaliyə müraciət etdi: Güclü küləyə DİQQƏT

Bu gün, 15:23

Altı ərəb federasiyası İnfantinonu dəstəklədi - Onlardan ikisi ona qarşı çıxan konfederasiyaya daxildir

Bu gün, 15:20

Güclü yağış və sel təhlükəsi - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 15:04

Türkiyədə dəhşətli anlar: Qayıq yandı, 115 sərnişin suya atıldı - VİDEO

Bu gün, 15:03

Samuxda qarayaraya görə 9 nəfər izolyasiya edilib - BİRGƏ MƏLUMAT

Bu gün, 14:58

Qəzzada ölənlərin sayı 73 389-a yüksəlib

Bu gün, 14:57

Sabahdan fəaliyyətə başlayacaq ekspres marşrutların dayanacağı müəyyən edildi - VİDEO

Bu gün, 14:53

Naxçıvanda əhalinin sayı artıb

Bu gün, 14:43

Abşeron çimərliklərində sabahın hava proqnozu AÇIQLANDI

Bu gün, 14:36

Əsgərlər dənizə tullanmağa cəhd göstərib: ABŞ-nin “Linkoln” təyyarədaşıyan gəmisində xaos yaşanır

Bu gün, 14:15

Paşinyan Alen Simonyana yüksək vəzifə verdi

Bu gün, 13:35

“Həzi Aslanov” bu tarixdə AÇILACAQ

Bu gün, 13:24

Paşinyan: Azərbaycanlı mütəxəssislər iki dəfə Ermənistana səfər ediblər

Bu gün, 13:10

Dünya Güləş Birliyi Bakıda keçirilən yubiley düşərgəsini qeyd edib

Bu gün, 12:51

Expressbank eyni gündə 2 filial açıb - FOTO

Bu gün, 12:48

İlham Əliyev Almaniyanın yeni təyin olunmuş səfirinin etimadnaməsini qəbul edib - FOTO

Bu gün, 12:37

Sabahın hava proqnozu açıqlanıb

Bu gün, 12:36

AzTV əməkdaşının faciəli ölümü: Bir il əvvəl övladını itirmişdi

Bu gün, 12:29
Bütün xəbərlər