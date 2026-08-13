 Paşinyan Alen Simonyana yüksək vəzifə verdi | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Dünya

Paşinyan Alen Simonyana yüksək vəzifə verdi

First News Media13:35 - Bu gün
Paşinyan Alen Simonyana yüksək vəzifə verdi

Alen Simonyan Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının yeni katibi təyin olunub.

1news.az ermənistan mediasına istinadən xəbər verir ki, o, bu vəzifədə Armen Qriqoryanı əvəz edib.

Müvafiq sərəncamı Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan imzalayıb.

Daha əvvəl hökumətin iclasında çıxış edən Paşinyan Qriqoryanın həmin iclasda Təhlükəsizlik Şurasının katibi kimi sonuncu dəfə iştirak etdiyini bildirib. Qriqoryan bu vəzifəni təxminən 8 il tutub.

Təhlükəsizlik Şurasının katibinin dəyişdiriləcəyi barədə daha əvvəl Ermənistan mediası məlumat yayıb.
"Hraparak” qəzeti Paşinyanın Qriqoryanı yenidən bu vəzifəyə təyin etmək niyyətində olmadığını yazıb.

Daha sonra "MakaryanNews” nəşri bu postun iyunun 7-də keçirilən parlament seçkilərindən sonra vəzifəsiz qalan parlamentin keçmiş spikeri Alen Simonyana həvalə oluna biləcəyini bildirmişdi.

Beləliklə, Simonyanın Təhlükəsizlik Şurasının katibi təyin edilməsi ilə bağlı məlumat rəsmi şəkildə təsdiqlənib.

Paylaş:
75

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev Almaniyanın yeni təyin olunmuş səfirinin etimadnaməsini qəbul edib - FOTO

İdman

Altı ərəb federasiyası İnfantinonu dəstəklədi - Onlardan ikisi ona qarşı çıxan konfederasiyaya daxildir

Cəmiyyət

Samuxda qarayaraya görə 9 nəfər izolyasiya edilib - BİRGƏ MƏLUMAT

Cəmiyyət

Sabahdan fəaliyyətə başlayacaq ekspres marşrutların dayanacağı müəyyən edildi - VİDEO

Dünya

Almaniyada ifrat istilər 12 500-ə yaxın insanın ölümünə səbəb oldu

Türkiyədə dəhşətli anlar: Qayıq yandı, 115 sərnişin suya atıldı - VİDEO

Qəzzada ölənlərin sayı 73 389-a yüksəlib

Əsgərlər dənizə tullanmağa cəhd göstərib: ABŞ-nin “Linkoln” təyyarədaşıyan gəmisində xaos yaşanır

Redaktorun seçimi

FIFA sazişinin uğursuzluğu varlı Avropa ilə inkişaf etməkdə olan ölkələr arasındakı parçalanmanı üzə çıxardı

Bank of Baku: borc hesabına artım, əriyən kredit gəlirliliyi və səhmdarlara artan ödənişlər

“AFB Bank”, “Yelo Bank” və “AccessBank”: İyun ayında Mərkəzi Bankın antireytinqinə yeni üçlük başçılıq edir

Azərbaycanın Türkiyədəki səfiri təyin olunan Rəşad Aslanov kimdir? - DOSYE

“Yüksəliş” müsabiqəsi və Azərbaycanın strateji üstünlüklərinin axtarışı – Regionda yeni təsir mərkəzinə necə çevrilməli?

Sizin üçün xəbərlər

Türkiyədə F-16 qəzaya uğrayıb, pilot xilas oldu

Abbas Əraqçi: İran və Oman Hörmüz boğazında yeni gəmiçilik marşrutu üzrə razılaşmaya yaxındır

Təhlükəsizlik kəmərini taxmaqdan imtina etdi, uçuş ləğv olundu

Avropanın Patriot raketi ehtiyatı tükənməkdədir - Ukrayna “Freyja” üzərində işləyir

Son xəbərlər

İnfantinonun rəqiblərində əsas namizəd qalmadı: Əl-Xelaifi namizədliyini irəli sürməkdən imtina etdi

Bu gün, 15:47

Almaniyada ifrat istilər 12 500-ə yaxın insanın ölümünə səbəb oldu

Bu gün, 15:43

FHN əhaliyə müraciət etdi: Güclü küləyə DİQQƏT

Bu gün, 15:23

Altı ərəb federasiyası İnfantinonu dəstəklədi - Onlardan ikisi ona qarşı çıxan konfederasiyaya daxildir

Bu gün, 15:20

Güclü yağış və sel təhlükəsi - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 15:04

Türkiyədə dəhşətli anlar: Qayıq yandı, 115 sərnişin suya atıldı - VİDEO

Bu gün, 15:03

Samuxda qarayaraya görə 9 nəfər izolyasiya edilib - BİRGƏ MƏLUMAT

Bu gün, 14:58

Qəzzada ölənlərin sayı 73 389-a yüksəlib

Bu gün, 14:57

Sabahdan fəaliyyətə başlayacaq ekspres marşrutların dayanacağı müəyyən edildi - VİDEO

Bu gün, 14:53

Naxçıvanda əhalinin sayı artıb

Bu gün, 14:43

Abşeron çimərliklərində sabahın hava proqnozu AÇIQLANDI

Bu gün, 14:36

Əsgərlər dənizə tullanmağa cəhd göstərib: ABŞ-nin “Linkoln” təyyarədaşıyan gəmisində xaos yaşanır

Bu gün, 14:15

Paşinyan Alen Simonyana yüksək vəzifə verdi

Bu gün, 13:35

“Həzi Aslanov” bu tarixdə AÇILACAQ

Bu gün, 13:24

Paşinyan: Azərbaycanlı mütəxəssislər iki dəfə Ermənistana səfər ediblər

Bu gün, 13:10

Dünya Güləş Birliyi Bakıda keçirilən yubiley düşərgəsini qeyd edib

Bu gün, 12:51

Expressbank eyni gündə 2 filial açıb - FOTO

Bu gün, 12:48

İlham Əliyev Almaniyanın yeni təyin olunmuş səfirinin etimadnaməsini qəbul edib - FOTO

Bu gün, 12:37

Sabahın hava proqnozu açıqlanıb

Bu gün, 12:36

AzTV əməkdaşının faciəli ölümü: Bir il əvvəl övladını itirmişdi

Bu gün, 12:29
Bütün xəbərlər