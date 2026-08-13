Expressbank eyni gündə 2 filial açıb - FOTO
Expressbank xidmətlərini müştərilərinə daha yaxın etmək məqsədilə filiallarının sayını 18-ə çatdırıb.
Bakının Bakıxanov və Həzi Aslanov ərazilərində Bankın iki yeni filialı eyni gündə fəaliyyətə başlayıb.
Belə ki, Bankın rəhbər heyətinin və müştərilərinin iştirakı ilə ilk növbədə Bakıxanov, daha sonra Həzi Aslanov filiallarının açılışı baş tutub.
Açılış mərasimi Expressbankın İdarə Heyətinin sədri Mehman Məmmədovun nitqi ilə başlayıb. O, öz çıxışında Expressbankın fəaliyyətində müştəri məmnuniyyətinin və xidmət keyfiyyətinin yüksək səviyyədə qorunmasının əsas prinsiplərdən biri olduğunu vurğulayıb. Yeni filialların istifadəyə verilməsinin də bu yanaşmanın davamı olduğunu qeyd edib.
Daha sonra qonaqlar filialın xidmət zonaları ilə tanış olub, burada təqdim olunan bank xidmətləri barədə məlumat alıblar. Filialların ilk müştəriləri Bank əməkdaşları tərəfindən xüsusi hədiyyələrlə qarşılanıblar.
Müasir konsepsiya əsasında qurulan yeni filiallarda hesablaşma-kassa əməliyyatları, hesab açılması, müxtəlif növ kredit və depozit məhsulları, kart xidmətləri, pul köçürmələri, valyuta mübadiləsi və digər bank xidmətləri təqdim olunur.
Bununla yanaşı, yeni xidmət məntəqələrində Kiçik və Orta Biznes subyektləri və mikro sahibkarlara geniş xidmət heyəti tərəfindən maliyyələşmə imkanları və gündəlik biznes ehtiyaclarına uyğun bank məhsulları üzrə operativ xidmət göstərilir.
Bankın yeni açılan Həzi Aslanov Filialı Xətai rayonu, Məhəmməd Hadi küçəsi 64, Bakıxanov Filialı isə Sabunçu rayonu, Ülvi Rəcəbli küçəsi 47 ünvanında yerləşir.
Expressbank xidmət şəbəkəsinin genişləndirilməsini rahat və əlçatan bank həllərinin tətbiqi və müştəri təcrübəsinin təkmilləşdirilməsi istiqamətində fəaliyyətinin əsas istiqamətlərindən biri kimi davam etdirəcək. Hazırda Bank Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Mingəçevir, Bərdə, Şirvan, Qusar, Xaçmaz və Lənkəranda müasir konsepsiyalı filialları ilə müştərilərinə xidmət göstərir.
“Expressbank” ASC ARMB tərəfindən 30 dekabr 1992-ci il tarixində verilmiş №119 lisenziya əsasında fəaliyyət göstərir. Ünvan: Bakı şəh., Y.V.Çəmənzəminli küç., 134C.