 Expressbank eyni gündə 2 filial açıb - FOTO | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Expressbank eyni gündə 2 filial açıb - FOTO

First News Media12:48 - Bu gün
Expressbank eyni gündə 2 filial açıb - FOTO

Expressbank xidmətlərini müştərilərinə daha yaxın etmək məqsədilə filiallarının sayını 18-ə çatdırıb.

Bakının Bakıxanov və Həzi Aslanov ərazilərində Bankın iki yeni filialı eyni gündə fəaliyyətə başlayıb.

Belə ki, Bankın rəhbər heyətinin və müştərilərinin iştirakı ilə ilk növbədə Bakıxanov, daha sonra Həzi Aslanov filiallarının açılışı baş tutub.

Açılış mərasimi Expressbankın İdarə Heyətinin sədri Mehman Məmmədovun nitqi ilə başlayıb. O, öz çıxışında Expressbankın fəaliyyətində müştəri məmnuniyyətinin və xidmət keyfiyyətinin yüksək səviyyədə qorunmasının əsas prinsiplərdən biri olduğunu vurğulayıb. Yeni filialların istifadəyə verilməsinin də bu yanaşmanın davamı olduğunu qeyd edib.

Daha sonra qonaqlar filialın xidmət zonaları ilə tanış olub, burada təqdim olunan bank xidmətləri barədə məlumat alıblar. Filialların ilk müştəriləri Bank əməkdaşları tərəfindən xüsusi hədiyyələrlə qarşılanıblar.

Müasir konsepsiya əsasında qurulan yeni filiallarda hesablaşma-kassa əməliyyatları, hesab açılması, müxtəlif növ kredit və depozit məhsulları, kart xidmətləri, pul köçürmələri, valyuta mübadiləsi və digər bank xidmətləri təqdim olunur.

Bununla yanaşı, yeni xidmət məntəqələrində Kiçik və Orta Biznes subyektləri və mikro sahibkarlara geniş xidmət heyəti tərəfindən maliyyələşmə imkanları və gündəlik biznes ehtiyaclarına uyğun bank məhsulları üzrə operativ xidmət göstərilir.  

Bankın yeni açılan Həzi Aslanov Filialı Xətai rayonu, Məhəmməd Hadi küçəsi 64, Bakıxanov Filialı isə Sabunçu rayonu, Ülvi Rəcəbli küçəsi 47 ünvanında yerləşir.

Expressbank xidmət şəbəkəsinin genişləndirilməsini rahat və əlçatan bank həllərinin tətbiqi və müştəri təcrübəsinin təkmilləşdirilməsi istiqamətində fəaliyyətinin əsas istiqamətlərindən biri kimi davam etdirəcək. Hazırda Bank Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Mingəçevir, Bərdə, Şirvan, Qusar, Xaçmaz və Lənkəranda müasir konsepsiyalı filialları ilə müştərilərinə xidmət göstərir.

“Expressbank” ASC ARMB tərəfindən 30 dekabr 1992-ci il tarixində verilmiş №119 lisenziya əsasında fəaliyyət göstərir. Ünvan: Bakı şəh., Y.V.Çəmənzəminli küç., 134C.

 

Paylaş:
83

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev Almaniyanın yeni təyin olunmuş səfirinin etimadnaməsini qəbul edib - FOTO

İdman

Altı ərəb federasiyası İnfantinonu dəstəklədi - Onlardan ikisi ona qarşı çıxan konfederasiyaya daxildir

Cəmiyyət

Samuxda qarayaraya görə 9 nəfər izolyasiya edilib - BİRGƏ MƏLUMAT

Cəmiyyət

Sabahdan fəaliyyətə başlayacaq ekspres marşrutların dayanacağı müəyyən edildi - VİDEO

Cəmiyyət

FHN əhaliyə müraciət etdi: Güclü küləyə DİQQƏT

Güclü yağış və sel təhlükəsi - XƏBƏRDARLIQ

Samuxda qarayaraya görə 9 nəfər izolyasiya edilib - BİRGƏ MƏLUMAT

Sabahdan fəaliyyətə başlayacaq ekspres marşrutların dayanacağı müəyyən edildi - VİDEO

Redaktorun seçimi

FIFA sazişinin uğursuzluğu varlı Avropa ilə inkişaf etməkdə olan ölkələr arasındakı parçalanmanı üzə çıxardı

Bank of Baku: borc hesabına artım, əriyən kredit gəlirliliyi və səhmdarlara artan ödənişlər

“AFB Bank”, “Yelo Bank” və “AccessBank”: İyun ayında Mərkəzi Bankın antireytinqinə yeni üçlük başçılıq edir

Azərbaycanın Türkiyədəki səfiri təyin olunan Rəşad Aslanov kimdir? - DOSYE

“Yüksəliş” müsabiqəsi və Azərbaycanın strateji üstünlüklərinin axtarışı – Regionda yeni təsir mərkəzinə necə çevrilməli?

Sizin üçün xəbərlər

Müəllimlərin faktiki yaşayış rayonuna uyğun vakansiya seçimi başlayıb

İş bazarında 10 min manatlıq təkliflər: 65 mindən çox vakansiya açıqdır

Bir il əvvəl itkin düşən qadının qətlə yetirildiyi müəyyənləşib, oğlu saxlanıldı

Avtomobilləri arxadan çəkən bu cihaz sürət həddini qeydə alır? - NİİM-dən açıqlama

Son xəbərlər

İnfantinonun rəqiblərində əsas namizəd qalmadı: Əl-Xelaifi namizədliyini irəli sürməkdən imtina etdi

Bu gün, 15:47

Almaniyada ifrat istilər 12 500-ə yaxın insanın ölümünə səbəb oldu

Bu gün, 15:43

FHN əhaliyə müraciət etdi: Güclü küləyə DİQQƏT

Bu gün, 15:23

Altı ərəb federasiyası İnfantinonu dəstəklədi - Onlardan ikisi ona qarşı çıxan konfederasiyaya daxildir

Bu gün, 15:20

Güclü yağış və sel təhlükəsi - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 15:04

Türkiyədə dəhşətli anlar: Qayıq yandı, 115 sərnişin suya atıldı - VİDEO

Bu gün, 15:03

Samuxda qarayaraya görə 9 nəfər izolyasiya edilib - BİRGƏ MƏLUMAT

Bu gün, 14:58

Qəzzada ölənlərin sayı 73 389-a yüksəlib

Bu gün, 14:57

Sabahdan fəaliyyətə başlayacaq ekspres marşrutların dayanacağı müəyyən edildi - VİDEO

Bu gün, 14:53

Naxçıvanda əhalinin sayı artıb

Bu gün, 14:43

Abşeron çimərliklərində sabahın hava proqnozu AÇIQLANDI

Bu gün, 14:36

Əsgərlər dənizə tullanmağa cəhd göstərib: ABŞ-nin “Linkoln” təyyarədaşıyan gəmisində xaos yaşanır

Bu gün, 14:15

Paşinyan Alen Simonyana yüksək vəzifə verdi

Bu gün, 13:35

“Həzi Aslanov” bu tarixdə AÇILACAQ

Bu gün, 13:24

Paşinyan: Azərbaycanlı mütəxəssislər iki dəfə Ermənistana səfər ediblər

Bu gün, 13:10

Dünya Güləş Birliyi Bakıda keçirilən yubiley düşərgəsini qeyd edib

Bu gün, 12:51

Expressbank eyni gündə 2 filial açıb - FOTO

Bu gün, 12:48

İlham Əliyev Almaniyanın yeni təyin olunmuş səfirinin etimadnaməsini qəbul edib - FOTO

Bu gün, 12:37

Sabahın hava proqnozu açıqlanıb

Bu gün, 12:36

AzTV əməkdaşının faciəli ölümü: Bir il əvvəl övladını itirmişdi

Bu gün, 12:29
Bütün xəbərlər