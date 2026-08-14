Azərbaycan XİN Pakistanı Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edib
Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Pakistanı Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edib.
1news.az xəbər verir ki, bu barədə XİN-in "X" hesabında paylaşım edilib.
On the occasion of the Independence Day of the Islamic Republic of Pakistan, we extend our heartfelt congratulations to the brotherly people and the Government of Pakistan.
Happy Independence Day, Pakistan! 🇦🇿-🇵🇰@ForeignOfficePk pic.twitter.com/6MMHXJROnE — MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) August 14, 2026
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