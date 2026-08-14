 Azərbaycan XİN Pakistanı Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edib | 1news.az | Xəbərlər
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Siyasət

Azərbaycan XİN Pakistanı Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edib

First News Media10:04 - Bu gün
Azərbaycan XİN Pakistanı Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edib

Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Pakistanı Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edib.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə XİN-in "X" hesabında paylaşım edilib.

 

 

 

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