 Altı ərəb federasiyası İnfantinonu dəstəklədi - Onlardan ikisi ona qarşı çıxan konfederasiyaya daxildir | 1news.az | Xəbərlər
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İdman

Altı ərəb federasiyası İnfantinonu dəstəklədi - Onlardan ikisi ona qarşı çıxan konfederasiyaya daxildir

First News Media15:20 - Bu gün
Altı ərəb federasiyası İnfantinonu dəstəklədi - Onlardan ikisi ona qarşı çıxan konfederasiyaya daxildir

Altı ərəb ölkəsinin futbol federasiyaları FIFA prezidenti Canni İnfantinonu dəstəkləyən birgə bəyanatla çıxış edib.

Sənədi Qətər, Livan, Mərakeş, Sudan, Misir və Mavritaniya assosiasiyalarının rəhbərləri imzalayıb,

bu barədə "Reuters" məlumat verir.

"Ərəb futbolunun xalqları bir-birinə yaxınlaşdırmaqda və ərəb dünyasının futbol assosiasiyaları arasında əməkdaşlığı möhkəmlətməkdə mühüm rolunu tanıyaraq, FIFA prezidenti cənab Canni İnfantinoya tam dəstəyimizi bildirir və onun rəhbərliyinə, həmçinin bütün dünyada futbolun inkişafına olan dəyişməz sədaqətinə etimadımızı təsdiqləyirik", — birgə bəyanatda deyilir.

İmzalayanlardan dördü təşkilatın 37 nəfərdən ibarət icra orqanı olan FIFA Şurasına daxildir.

Bu nə üçün önəmlidir

Bəyanatın əhəmiyyəti imzaçıların tərkibi ilə müəyyən olunur. Qətər və Livan Asiya Futbol Konfederasiyasına daxildir, bu konfederasiya avqustun 10-da UEFA və KONKAKAF ilə birlikdə İnfantinonu tənqid edən və müstəqil yoxlama tələb edən açıq məktubu imzalayıb. Mərakeş, Misir, Sudan və Mavritaniya isə daha əvvəl FIFA prezidentini yekdilliklə dəstəkləmiş Afrika Konfederasiyasını təmsil edir.

Beləliklə, iki Asiya federasiyası öz konfederasiyasının mövqeyindən açıq şəkildə ayrılıb — daha əvvəl KONKAKAF-a daxil olan Meksika bunu etdiyi kimi.

1news.az-ın xəbər verdiyi kimi, İnfantinonun əleyhdarları üçün əsas çətinlik məhz bundan ibarətdir: səs verən konfederasiyalar deyil, 211 milli assosiasiyadır və bu, adbaad baş verir, rəhbər orqanın bəyanatı isə onun üzvlərini məcbur etmir.

Vəziyyət

Son günlərdə İnfantinoya dəstəyini Meksika, Argentina, Paraqvay, Ekvador və Boliviya, həmçinin medianın məlumatlarına görə, İndoneziya, Küveyt, Şri-Lanka, Filippin, BƏƏ, Monqolustan, Butan, Nigeriya, Komor adaları, Malavi, Uqanda və Qambiya bildirib. Afrika Konfederasiyası bütün 54 üzvünün adından onu dəstəklədiyini açıqlayıb, KONMEBOL isə bütün 211 assosiasiyanın səsverməsi olmadan prezidentin vəzifədən uzaqlaşdırılmasına yönəlik hər hansı cəhdi dəstəkləməkdən imtina edib.

Əks tərəfdə İnfantinonun yenidən seçilməsinə dəstəyini İngiltərə, Uels, İsveç, Finlandiya, Serbiya, Albaniya və Xorvatiya geri götürüb. Xorvatiya federasiyası qərarını «2026-cı il dünya çempionatı ətrafında son hadisələr işığında federasiya daxilində diqqətli yenidən qiymətləndirmə» ilə izah edib.

Ayrıca Norveç Futbol Federasiyasının prezidenti Lise Klaveness çıxış edərək İnfantinonun dərhal istefasını tələb edib. O, FIFA prezidenti vəzifəsinə mümkün namizədlər arasında adı çəkilənlərdəndir.

Bundan sonra nə olacaq

Seçkilərdə namizədliklər noyabrın 18-dək irəli sürülür, səsvermə 2027-ci ilin martında Mərakeşdə keçiriləcək FIFA Konqresində baş tutacaq. Qələbə üçün 211 səsdən 106-sı, növbədənkənar Konqresin çağırılması üçün isə 43 assosiasiyanın yazılı müraciəti lazımdır; belə müraciətlər təqdim olunmayıb.

UEFA-nın elan etdiyi boykotun ilk praktiki sınağı sentyabrın 5-dən Polşanın ev sahibliyi etdiyi 20 yaşadək qızlar arasında dünya çempionatı olacaq.

Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyası öz mövqeyini açıq şəkildə bildirməyib.

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