Park Cinema-dan «sürpriz»: Bakıdakı yeganə IMAX zalında kondisioner işləmir, lakin tamaşaçılar bu barədə yalnız ödənişdən sonra məlumatlandırılır
Flame Towers kompleksindəki Park Cinema kinoteatrının IMAX zalında Kristofer Nolanın «Odisseya» filminə biletlər əvvəlcədən satılır: artıq ikinci həftədir ki, axşam seansları üçün boş yer qalmır.
1news.az-ın müxbiri biletini bir neçə gün əvvəl almışdı. Seans günü o, Flame Towers-a gəldi, yuxarı qalxdı, popkorn və su götürdü, ödənişi etdi — və artıq ödəniş çekini alarkən kassa arxasındakı əməkdaşdan sakit səslə və bir qədər günahkarcasına eşitdi ki, zalda kondisioner işləmir.
Buna görə ona təşəkkür etmək lazımdır: susa da bilərdi. Formal olaraq xəbərdarlıq zala girməzdən əvvəl səsləndi və guya bu, kifayət etməlidir. Ancaq bu, yalnız ödənişdən sonra səsləndi.
Ardınca kassir bir çıxış yolu təklif etdi: əgər içəridə çox isti olsa, biletləri geri qaytarmaq olar. Bu, problemin həlli kimi səsləndi və yalnız onun nə dərəcədə mümkün olduğunu öyrənmək qalırdı.
Seansın başlamasına hələ vaxt var idi və müxbirimiz zala qalxdı — əvvəlki seansdan çıxanları gözləmək üçün. İnsanlar tez çıxırdılar və həmişəkindən daha ucadan danışırdılar, cavabları isə təxminən eyni idi: içəridə buradakından iki dəfə istidir. «Burada» — ikinci mərtəbənin foyesi demək idi, və həmin yerdə belə çox isti idi.
Eyni fikri IMAX zalının girişində növbətçi duran kinoteatr əməkdaşı da təsdiqlədi. O, nə mübahisə etdi, nə də işəgötürənini müdafiə etdi — sadəcə razılaşdı. Onsuz da üzündəki tər damcılarından görünürdü ki, burada təsdiqləyəcək elə bir şey yox idi: o, sadəcə qapının ağzında dayanmaqla xeyli tərləmişdi.
Kassaya qayıtmaq qalırdı. Onun yanındakı növbə iyirmi dəqiqə əvvəlki ilə eyni idi, bəlkə də daha uzun idi. Geri qaytarma ən azı yarım saat çəkərdi — halbuki seansın başlanmasına sayılı dəqiqələr qalmışdı. Geri qaytarma hüququ var idi, ondan istifadə etmək isə problemli idi.
İki saat əlli dəqiqəlik seansa qayıtmaq həvəsi isə qalmamışdı. İki yüz səksən iki kreslo, hamısı dolu, bağlı qapılar, arxada işləyən proyeksiya texnikası. Bundan sonrasını təsvir etməyə ehtiyac yoxdur: bir dəfə də olsun avqust istisində ventilyasiyasız, dolu zalda oturmuş hər kəs bunun necə olduğunu bilir. Nəticədə müxbirimiz geri qaytarmadan imtina etdi və filmə baxmaq üçün başqa kinoteatra getdi — IMAX biletləri isə istifadə olunmamış qaldı.
Hava neçəyə başa gəlir
Flame Towers-dəki IMAX zalı Azərbaycanda ilk və yeganədir, iki yüz səksən iki yerlikdir. Ümumilikdə kinoteatrda altı zal və səkkiz yüz kreslo var, öz saytında isə məkan ənənəvi komfortu və lüks atmosferi birləşdirən yüksək səviyyəli müəssisə kimi təsvir olunur.
Ora bilet adi zala nisbətən baha başa gəlir.
Məlumat üçün — 14 avqustda IMAX zalında «Odisseya» filminin saat 17:40 seansına böyüklər üçün bilet 14 manat idi; həmin gün eyni film adi 5 nömrəli zalda saat 19:10 seansına — 9 manat. Fərq beş manat, təxminən 56 faizdir. Hər iki zalda film eynidir və əlavə ödəniş, təbii ki, onun üçün deyil, ekran, səs və — ilkin olaraq nəzərdə tutulduğu kimi — bütün bunların izləndiyi şərait üçün ödənilir.
Kinoteatrda nə deyirlər
Redaksiya Park Cinema-ya sorğu göndərdi. Şirkətdə nasazlığı təsdiqlədilər.
«Son günlər Bakıda müşahidə olunan anomal yüksək hava temperaturu, eləcə də IMAX zalının nəzərdə tutulmuş maksimum tutumadək tam dolu olması kondisioner sisteminə yük yaratmışdır. Bu amillərin eyni vaxtda təsiri nəticəsində ayrı-ayrı seanslar zamanı kondisioner sisteminin işində texniki fasilələr baş vermiş və zalda optimal temperaturun saxlanılmasında çətinliklər yaranmışdır», — deyə cavabda bildirilir.
Orada həmçinin qeyd olunur ki, nasazlıq aşkarlandıqdan sonra texniki xidmət müdaxilə edib, sistem gücləndirilmiş texniki nəzarət altındadır və onun sabit işini təmin etmək üçün əlavə tədbirlər görülür. Ayrıca bənd kimi isə bunlar qeyd olunur: «texniki məhdudiyyətlər yarandığı hallarda tamaşaçıların kassada ödənişdən əvvəl və seansın başlanmasından öncə məlumatlandırılması prosedurları gücləndirilmiş, əməkdaşlara isə əlavə göstərişlər verilmişdir». Şirkət üzr istəyib.
Adətən kifayət qədər işləməyən prosedurları gücləndirirlər — və bu, yəqin ki, cavabın ən məzmunlu sətridir. Bu isə yalnız kassaya aiddir. Bileti onlayn alan və kassanın yanından düz keçib zala gedən tamaşaçı yenə də heç nə bilməyəcək.
Bunu bir dəqiqə ərzində yoxlamaq olar. 14 avqustda kinoteatrın saytında IMAX zalındakı dörd seansa bilet satılırdı.
Yerlərin seçimi səhifəsində — məhz qiymətin göstərildiyi həmin səhifədə — zaldakı texniki məhdudiyyətlər barədə bir kəlmə də deyilməmişdi.
Cavabda nə barədə deyilməyib
Redaksiyanın sorğusunda daha çox sual var idi. Cavabda isə bir dənə də rəqəm yoxdur.
Sistemin hansı tarixdən nasaz olduğu məlum deyil. Bu rejimdə neçə seansın keçdiyi və orada neçə tamaşaçının olduğu da məlum deyil: cavabda rəqəm göstərilmədən «ayrı-ayrı seanslar» deyilir. Bilet satışının dayandırılıb-dayandırılmadığı, geri qaytarmanın nə qədər vaxt apardığı, artıq iki saat əlli dəqiqəni oturub keçirənlər üçün kompensasiyanın nəzərdə tutulub-tutulmadığı, temperatur ölçmələrinin aparılıb-aparılmadığı və neçə şikayət daxil olduğu — bütün bunlar barədə cavabda heç nə yoxdur.
Bunun əvəzinə səbəblərin izahında şirkətin özünün gətirdiyi bir detal var. Həddindən artıq yüklənmə amilləri sırasında zalın tam dolu olması qeyd olunur. Lakin zal əvvəlcədən, iki həftə irəli satılırdı: yük gözlənilməz deyil, məlum idi və seansdan-seansa təkrarlanırdı. Biletlər isə satılmağa davam edirdi.
İstehlakçılar İttifaqında bu barədə nə düşünürlər
İstehlakçılar İttifaqında vəziyyəti məişət narahatlığı çərçivəsindən çox-çox kənara çıxan hal hesab edirlər.
«Əgər reklam çarxlarında və ya digər məlumat mənbələrində zalın kondisionerlə təchiz olunduğu bəyan edilirsə, praktikada isə bu yoxdursa, de-fakto bu, istehlakçı hüquqlarının pozulmasıdır», — deyə təşkilatdan 1news.az-a bildiriblər.
İttifaq nümayəndəsinin sözlərinə görə, bu cür şikayətlər daxil olduqda təşkilat dövlət qurumlarına müraciət edir, lakin çox vaxt söhbətin xüsusi mülkiyyətdən getdiyi və biznesin siyasətinə müdaxilənin istisna olunduğu cavabını alır.
Belə yanaşmanı orada kökündən yanlış hesab edirlər: ittifaqda düşünürlər ki, kommersiya qurumu ilk növbədə müştərinin tələbatını ödəmək üçün mövcuddur. Qanunvericiliyin yaşına da diqqət çəkirlər — istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında qüvvədə olan qanun 1995-ci ildə qəbul edilib, — hazırkı dövlət siyasətini isə əsasən biznesin dəstəklənməsinə yönəlmiş kimi qiymətləndirirlər. Təşkilatda bu cür halların geniş yayılmasını da bununla izah edirlər.
«İstehlakçı müəssisəyə tam hüquqlu istirahət ümidi ilə gəlir, lakin reallıq bəyan edilən şərtlərdən və onun gözləntilərindən uzaq olur», — deyə İstehlakçılar İttifaqında bildirirlər.
Orada hesab edirlər ki, mütləq şikayət etmək lazımdır, aidiyyəti qurum isə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Agentliyidir.
Redaksiya ora sorğu göndərib; nəşr olunan anadək cavab daxil olmayıb.
Nəticədə nə qalır
İki yüz səksən iki kreslo və bir dənə də boş yer yox. On dörd manatlıq bilet — adi biletdən 56 faiz baha. Ödənişdən sonra səslənən xəbərdarlıq və yarım saatlıq növbədən keçən geri qaytarma.
Təsdiqlənmiş nasazlıq, üzrxahlıq və kassada məlumatlandırmanı gücləndirmək vədi... Bilet alınan səhifədə isə 14 avqust tarixinə heç bir məlumat yoxdur, IMAX zalındakı seanslar isə cədvəl üzrə davam edir.
P.S. Və daha bir məsələ — artıq kinoteatr barədə deyil, elə Flame Towers kompleksinin özü barədə
Yuxarıda təsvir olunanların hamısı Park Cinema-ya aiddir. Lakin artıq kinoteatra deyil, bütövlükdə Flame Towers kompleksinə aid olan və bura maşınla gələn hər kəsin qarşılaşdığı bir məqam da var.
Kompleksin yeraltı parkinqi üçün cəmi bir ödəniş terminalı var. O, parkinqi kartla ödəməyə imkan vermir — yalnız nağd; mobil tətbiq vasitəsilə ödəniş isə ümumiyyətlə nəzərdə tutulmayıb.
Adi vaxtda bu, sadəcə narahatlıqdır. Ancaq kinoteatrdan eyni vaxtda iki yüz səksən iki nəfərlik zal, ardınca ikinci və üçüncü zal çıxanda yeganə terminalın qarşısında növbə yaranır və insanlar əllərində əskinaslarla dayanıb kimin xırdalaya biləcəyini axtarırlar.
Buna liftlər də əlavə olunur. Bütün qülləyə cəmi iki lift düşür və axşam saatlarında gözləmə o qədər uzanır ki, onların qarşısındakı növbə mənzərənin daimi detalına çevrilir — həm seansdan əvvəl, həm də xüsusilə ondan sonra.
Belə izdihamların — liftlərin yanında və çıxışdakı yeganə terminalın qarşısında — yanğın təhlükəsizliyi tələblərinə və evakuasiya normativlərinə nə dərəcədə uyğun gəlməsi isə artıq kinoteatra ünvanlanan sual deyil…