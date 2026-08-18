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White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsi Xalq artisti Brilyant Dadaşovanın evində xidmət göstərib - FOTO - VİDEO

First News Media10:11 - Bu gün
White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsi Xalq artisti Brilyant Dadaşovanın evində xidmət göstərib - FOTO - VİDEO

White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinin peşəkar komandası Azərbaycan Respublikasının Xalq artisti Brilyant Dadaşovanın evində genişmiqyaslı təmizlik işləri həyata keçirib.

Xidmət zamanı yaşayış evinin bütün sahələri xüsusi diqqətlə təmizlənib, səthlərdəki toz və ləkələr aradan qaldırılıb, döşəmələr, qapılar, pəncərələr, şüşə səthlər, sanitar qovşaqlar, mətbəx və digər otaqlar peşəkar avadanlıqlarla təmizlənərək istifadəyə hazır vəziyyətə gətirilib.

Görülən işlərə evin ümumi və dərin təmizliyi, pəncərələrin hər iki tərəfdən yuyulması, mebel və yumşaq səthlərin təmizlənməsi, mətbəx avadanlıqlarında yığılan yağ və çirklərin aradan qaldırılması, hamam və sanitar sahələrin dezinfeksiyası daxil olub.

Peşəkar komandamız tərəfindən göstərilən xidmətin nəticəsi Brilyant xanım tərəfindən yüksək qiymətləndirilib. Xalq artistinin xidmətimizdən razı qalması White Star komandası üçün böyük qürur və əlavə məsuliyyətdir.

White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsi Azərbaycanla yanaşı, dünyanın bir neçə ölkəsində fəaliyyət göstərən beynəlxalq təmizlik brendidir. Şirkət fərdi və korporativ müştərilərə dünya standartlarına uyğun geniş çeşiddə xidmətlər təqdim edir.

Şirkətimizin əsas xidmət istiqamətləri:

* Mənzil, villa və yaşayış evlərinin ümumi təmizliyi

* Təmirdən sonrakı dərin təmizlik

* Evlərin, binaların və biznes mərkəzlərinin fasadlarının yuyulması

* Dam, həyət və açıq sahələrin təmizlənməsi

* Ofis və biznes mərkəzlərinin gündəlik və periodik təmizliyi

* Klinika və tibb müəssisələrinin xüsusi gigiyenik təmizliyi

* Restoran, otel və digər kommersiya obyektlərinin təmizliyi

* Divan, kreslo, döşək, stul və xalçaların kimyəvi təmizlənməsi

* Pəncərə, vitrin və şüşə fasadların peşəkar yuyulması

* Döşəmələrin xüsusi texnika ilə yuyulması və parladılması

 

White Star iş prosesində müasir peşəkar avadanlıqlardan, ekoloji təmiz və təhlükəsiz təmizlik vasitələrindən istifadə edir. İstifadə olunan kimyəvi məhsullar müxtəlif səthlərə uyğun seçilir və onların düzgün tətbiqinə xüsusi nəzarət olunur.

Şirkətin bütün əməkdaşları işə başlamazdan əvvəl seçim və yoxlama mərhələsindən keçir, təmizlik vasitələrindən düzgün istifadə, təhlükəsizlik qaydaları, müştəri ilə davranış, avadanlıqların idarə olunması və keyfiyyət standartları üzrə üç aylıq təlim proqramında iştirak edirlər. Yalnız təlimi uğurla başa vuran əməkdaşlar xidmət prosesinə cəlb olunur.

Hər bir sifariş supervayzer və keyfiyyətə nəzarət mütəxəssisləri tərəfindən izlənilir. İşlər tamamlandıqdan sonra bütün sahələr yoxlanılır və yalnız müştərinin razılığı alındıqdan sonra obyekt təhvil verilir.

White Star üçün təmizlik yalnız xidmət deyil, sağlam, təhlükəsiz və rahat yaşayış mühitinin yaradılmasıdır. Şirkətin əsas məqsədi hər bir müştəriyə yüksək keyfiyyətli, etibarlı və peşəkar xidmət təqdim etməkdir.

White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsi - dünya standartlarında təmizlik, keyfiyyət və etibar.

Əlaqə: *0077

WhatsApp: 055 238 00 77

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