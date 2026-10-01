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Zaqatalada hiss edilən zəlzələ olub - YENİLƏNİB

Qafar Ağayev15:19 - Bu gün
Zaqatalada hiss edilən zəlzələ olub - YENİLƏNİB

Zaqatalada zəlzələ olub.

Bu barədə 1news.az-a Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzinin Zəlzələlərin tədqiqatı bürosundan məlumat verilib.

Bildirilib ki, 4,1 maqnitudalı yeraltı təkan 5 km dərinlikdə baş verib.

Zəlzələ hiss olunub.

 

 

 

15:04

Zaqatalada zəlzələ olub.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzinin Zəlzələlərin tədqiqatı bürosu məlumat yayıb.

Bildirilib ki, yerli vaxtla 14:51-də qeydə alınan 4,1 maqnitudalı yeraltı təkan 5 km dərinlikdə baş verib.

Zəlzələ hiss olunub.

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