Azərbaycan XİN Pakistana başsağlığı verib
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Pakistana başsağlığı verib.
1news.az xəbər verir ki, bu barədə qurumun "X" hesabında məlumat verilib.
"İslamabaddakı Pakistan Tibb Elmləri İnstitutunda baş verən və yeni doğulmuş körpələrin həyatını itirməsi ilə nəticələnən faciəvi yanğın xəbəri bizi dərindən kədərləndirib. Həlak olanların ailələrinə dərin hüznlə başsağlığı verir, yaralananlara isə tezliklə şəfa diləyirik. Bu ağır kədərli anda qardaş Pakistan hökuməti və xalqı ilə həmrəyliyimizi ifadə edirik", - deyə məlumatda bildirilib.
Qeyd edək ki, Pakistan Tibb Elmləri İnstitutunun (PIMS) ginekologiya şöbəsində baş verən yanğın nəticəsində ən azı 15 körpə ölüb.
We are deeply saddened by the tragic fire at the Pakistan Institute of Medical Sciences (PIMS) in Islamabad, which claimed the lives of newborn babies.
We extend our deepest condolences to the bereaved families and wish a speedy recovery to those injured.
We express our… — MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) August 26, 2026