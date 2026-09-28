 “Vyanadan Bakıya” – Avropa caz ənənəsi ilə Azərbaycan musiqisinin vəhdəti | 1news.az | Xəbərlər
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Cəmiyyət

“Vyanadan Bakıya” – Avropa caz ənənəsi ilə Azərbaycan musiqisinin vəhdəti

17:52 - Bu gün
“Vyanadan Bakıya” – Avropa caz ənənəsi ilə Azərbaycan musiqisinin vəhdəti

Heydər Əliyev Fondu və Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə keçirilən XVIII Üzeyir Hacıbəyli Beynəlxalq Musiqi Festivalı çərçivəsində sentyabrın 26-da Rəşid Behbudov adına Azərbaycan Dövlət Mahnı Teatrında “Orient express – Vyanadan Bakıya” adlı konsert proqramı təqdim olunub. 

1news.az xəbər verir ki, Avstriyalı dirijor, bəstəkar və aranjimançı Markus Geiselhartın rəhbərliyi və Estrada-simfonik orkestrinin müşayiəti ilə gerçəkləşən konsertdə müasir orkestr cazı, improvizasiya və milli musiqi çalarları bir araya gətirilərək dinləyicilərə Vyanadan Bakıya uzanan özünəməxsus musiqi səyahəti yaşadıb. 

Gecədə M.Geiselhartın əsərləri ilə yanaşı, Rafiq Babayev, Rauf Hacıyev və digər Azərbaycan bəstəkarlarının, eləcə də xarici ölkə bəstəkarlarının əsərləri səsləndirilib. 

Konsertdə Azad Quliyev (solo alt saksofon, Əməkdar artist), Firudin Həmidov (solo trumpet), Atabəy İsmayılov (solo tar), Hakim Abdullayev (solo zurna və tütək), Afşin Əlizadə, Elbəy Məmmədzadə və Əli Cəfərzadə (solo fortepiano) və Fəxri Kazım-Nicat (vokal) çıxış ediblər. 

Tamaşaçılara unudulmaz anlar bəxş edən konsert proqramı alqışlarla qarşılanıb.

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