Bakıda daha bir küçədə nəqliyyatın hərəkəti məhdudlaşdırılacaq
Bu gün saat 22:00-dan etibarən aparılacaq təmir işləri ilə əlaqədar paytaxtın Mirmahmud Kazımovski küçəsinin Mir Cəlal küçəsindən Cavad xan küçəsinədək olan hissəsində nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti məhdudlaşdırılacaq.
1news.az bu barədə Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, məhdudiyyət təmir işləri bitənədək tətbiq ediləcək.
Sürücülərdən qeyd olunan müddətdə alternativ yollardan istifadə etmələri və aparılan təmir işlərinə anlayışla yanaşmaları xahiş olunur.
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