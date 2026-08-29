 Azərbaycan nefti cüzi bahalaşdı | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Azərbaycan nefti cüzi bahalaşdı

First News Media11:12 - Bu gün
Azərbaycan nefti cüzi bahalaşdı

Dünya bazarında "Azeri Light" markalı Azərbaycan neftinin 1 barelinin qiyməti 0,58 ABŞ dolları və ya 0,63 % artaraq 92,89 ABŞ dolları təşkil edib.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə "Report"-a neft bazarındakı mənbə məlumat verib.

Hərracların nəticələrinə görə, "Brent" markalı neftin oktyabr fyuçerslərinin qiyməti 89,64 ABŞ dolları təşkil edib.

Türkiyənin Ceyhan limanında FOB bazasında "Azeri Light" markalı Azərbaycan neftinin bir barelinin qiyməti 0,72 ABŞ dolları və ya 0,81 % artaraq 89,72 ABŞ dolları təşkil edib.

Azərbaycanın builki dövlət büdcəsində bir barel neftin orta qiyməti 65 ABŞ dollarından hesablanıb.

Xatırladaq ki, "Azeri Light" neftinin ən aşağı qiyməti 2020-ci il aprelin 21-də (15,81 ABŞ dolları), maksimal qiyməti isə 2008-ci ilin iyulunda (149,66 ABŞ dolları) qeydə alınıb. Azərbaycanda bu markadan olan neft "Azəri-Çıraq-Günəşli" (AÇG) yataqlar blokunun işlənməsi haqqında müqavilə çərçivəsində hasil edilir. Müqavilədə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) payı 35,3 %-dir.

Paylaş:
65

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev Şavkat Mirziyoyevi təbrik etdi

Cəmiyyət

Leysan xarakterli yağış gözlənilir - Sabahın havası açıqlandı

Siyasət

Ombudsman 30 Avqust - Beynəlxalq Məcburi Yoxaçıxma Qurbanları Günü ilə əlaqədar bəyanat yayıb

Cəmiyyət

Azərbaycan nefti cüzi bahalaşdı

Cəmiyyət

Təmir işləri ilə əlaqədar 21 marşrutun hərəkət sxemi dəyişdirilib

Gəlinlik mağazasında dava: Satıcı müştərini vurdu

Leysan xarakterli yağış gözlənilir - Sabahın havası açıqlandı

36 dərəcə isti, yağış - Faktiki hava açıqlandı

Redaktorun seçimi

Qatarda vəfat etdi, tanınması ölümündən sonra oldu: Cavad Mircavadovun həyat hekayəsi - FOTO - VİDEO

“Kütləvi dezinformasiya silahı”: CNN ABŞ məhkəməsində Bakı qarşısında cavab verəcək

FIFA sazişinin uğursuzluğu varlı Avropa ilə inkişaf etməkdə olan ölkələr arasındakı parçalanmanı üzə çıxardı

Bank of Baku: borc hesabına artım, əriyən kredit gəlirliliyi və səhmdarlara artan ödənişlər

“AFB Bank”, “Yelo Bank” və “AccessBank”: İyun ayında Mərkəzi Bankın antireytinqinə yeni üçlük başçılıq edir

Sizin üçün xəbərlər

Südü yerə töküb etiraz edən fermer yeni video çəkdi - nazirlikdən AÇIQLAMA

“McDonald’s Azərbaycan” “Nizami Mall”-da yeni restoran açıb - FOTO

Polad Bülbüloğlunun üçüncü həyat yoldaşı kimdir? – FOTO

Bakıdakı yaşayış kompleksində ilanlar peyda olub: sakinlər uşaqlar üçün narahatdır - FOTO - VİDEO

Son xəbərlər

Təmir işləri ilə əlaqədar 21 marşrutun hərəkət sxemi dəyişdirilib

Bu gün, 13:45

Gəlinlik mağazasında dava: Satıcı müştərini vurdu

Bu gün, 13:09

Leysan xarakterli yağış gözlənilir - Sabahın havası açıqlandı

Bu gün, 12:38

Ombudsman 30 Avqust - Beynəlxalq Məcburi Yoxaçıxma Qurbanları Günü ilə əlaqədar bəyanat yayıb

Bu gün, 12:16

İlham Əliyev Şavkat Mirziyoyevi təbrik etdi

Bu gün, 11:58

36 dərəcə isti, yağış - Faktiki hava açıqlandı

Bu gün, 11:34

Azərbaycan nefti cüzi bahalaşdı

Bu gün, 11:12

DİN: Ötən gün 57 cinayət hadisəsi qeydə alınıb

Bu gün, 10:41

Bakıda adamı döyüb pulunu və əşyalarını götürən şəxs saxlanıldı

Bu gün, 10:27

Bakı Qızlar Universitetinin tələbələri köçürülüb

Bu gün, 10:22

BDYPİ-dən sürücülərə həftəsonu xəbərdarlığı: Yağışlı və küləkli havada diqqətli olun

Bu gün, 09:43

Tramp: ABŞ Venesuelanın 65 milyard bareldən çox neft ehtiyatının böyük hissəsinə nəzarət əldə edib

Bu gün, 09:40

Bu gün Azərbaycan Premyer Liqasında III tura bu gün start veriləcək

Bu gün, 09:30

Nepalda daşqın fəlakəti: Ölənlərin sayı 616-ya çatdı

Bu gün, 09:12

Azərbaycan təxminən bir milyard insanı əhatə edən rəqəmsal məkanın bir hissəsinə çevriləcək

Bu gün, 09:00

Bakıda daha bir küçədə nəqliyyatın hərəkəti məhdudlaşdırılacaq

28 / 08 / 2026, 17:53

“Bilgəh” İstirahət Mərkəzində Vətən müharibəsi iştirakçıları ilə görüş keçirilib - FOTO

28 / 08 / 2026, 17:45

“Səsimi eşidənlər sonradan üzümü görəndə təəccüblənirlər” – Azərbaycanlı futbol şərhçisi

28 / 08 / 2026, 17:37

Təcridxanaya mobil telefon keçirməyə cəhdin qarşısı alındı

28 / 08 / 2026, 17:29

Ev satmaq adı ilə 23 min manat dələduzluq etməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

28 / 08 / 2026, 17:15
Bütün xəbərlər