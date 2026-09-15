Sabirabadda körpə ölü doğulub - YENİLƏNİB
Sabirabad rayonunda 2007-ci il təvəllüdlü şəxs (qadın) 38-39 həftəlik hamiləlik səbəbilə 13.09.2026-cı il tarixində saat 23:00 radələrində Sabirabad Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının Təcili tibbi yardım şöbəsinə hospitalizasiya olunub.
1news.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə TƏBİB-dən məlumat verilib.
Bildirilib ki, ölü döl ana bətnindən xaric olunub.
Hazırda pasiyentin müalicəsi Doğum şöbəsində davam etdirilir, vəziyyəti orta ağır qiymətləndirilir.
10:44
Sabirabadda uşaq ölü doğulub.
1news.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, Sabirabad doğum evində rayon sakini, 38-39 həftəlik hamiləlik dövrü olan 2007-ci il təvəllüdlü Ə. Soltanova doğuş zamanı ölü uşaq dünyaya gətirib.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
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