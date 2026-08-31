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İdman

Bu gün "Sabah"la "Qarabağ"ın oyunu var

First News Media09:31 - Bu gün
Bu gün "Sabah"la "Qarabağ"ın oyunu var

Bu gün futbol üzrə Azərbaycan Premyer Liqasında III tura yekun vurulacaq.

1news.az  xəbər verir ki, son oyun günündə 2 qarşılaşma keçiriləcək.

Əvvəlcə meydana "Araz-Naxçıvan” və "Sabah” komandaları çıxacaqlar. Qəbələ şəhər stadionunda oynanılacaq görüş saat 18:00-da başlayacaq.

Turun bağlanış oyunu isə Sumqayıtda yerli komanda ilə "Qarabağ” arasında olacaq. "SOCAR Polymer Arena”da keçiriləcək oyun saat 20:15-də start götürəcək.

Qeyd edək ki, turun əvvəlki matçlarında "Qəbələ” "Şamaxı” ilə qolsuz heç-heçə edib, "İmişli” "Şəfa”ya, "Kəpəz” "Turan Tovuz”a, "Zirə” isə "Neftçi”yə 1:0 hesabı ilə qalib gəlib.

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