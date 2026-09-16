Avropa Liqasında mövsümə start verilir
Bu gün UEFA Avropa Liqasında əsas mərhələyə start veriləcək.
1news.az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, ilk oyun günündə 9 matç keçiriləcək.
Günün mərkəzi qarşılaşması İtaliyada baş tutacaq. "Milan” doğma azarkeşləri önündə Portuqaliyanın "Benfika” komandası ilə üz-üzə gələcək.
UEFA Avropa Liqası
Liqa mərhələsi, I tur
20:45. "Ararat-Armeniya” (Ermənistan) – "Sparta” (Çexiya)
20:45. "Omoniya” (Kipr) – "Selta” (İspaniya)
23:00. "Milan” (İtaliya) – "Benfika” (Portuqaliya)
23:00. "Bayer” (Almaniya) – "Çelye” (Sloveniya)
23:00. "Anderlext” (Belçika) – "Olimpik” (Lion, Fransa)
23:00. "Sanderlend” (İngiltərə) – "Alkmaar” (Niderland)
23:00. "Şturm” (Avstriya) – "Renn” (Fransa)
23:00. "Olimpiakos” (Yunanıstan) – "Yagelloniya” (Polşa)
23:00. "Hapoel” (Beer-Şeva, İsrail) – "Dinamo” (Zaqreb, Xorvatiya)
UEFA Avropa Liqasında əsas mərhələsinin I turunun digər oyunları sentyabrın 17-də baş tutacaq.