 “Dirçəliş Kuboku”nun üçüncü mövsümü CBC Sport və 1news.az-ın informasiya dəstəyi ilə keçiriləcək | 1news.az | Xəbərlər
На русском
İdman

“Dirçəliş Kuboku”nun üçüncü mövsümü CBC Sport və 1news.az-ın informasiya dəstəyi ilə keçiriləcək

First News Media16:15 - Bu gün
“Dirçəliş Kuboku”nun üçüncü mövsümü CBC Sport və 1news.az-ın informasiya dəstəyi ilə keçiriləcək

Yaxın zamanda start götürəcək Dirçəliş Kuboku xeyriyyə futbol turnirinin üçüncü mövsümü (2026/2027) CBC Sport telekanalının və 1news.az informasiya portalının informasiya dəstəyi ilə keçiriləcək.

Müvafiq razılaşma turnirin təşkilatçısı — Qarabağ Dirçəliş Fondu ilə adıçəkilən telekanal və informasiya portalı arasında əldə olunub.

CBC Sport telekanalı turnirin ilk iki mövsümündə — 2024/2025 və 2025/2026 mövsümlərində də rəsmi informasiya tərəfdaşı olub. 1news.az informasiya portalı isə ilk dəfə yarışların rəsmi media tərəfdaşı qismində çıxış edəcək.

Hazırda ölkədə fəaliyyət göstərən dövlət qurumlarının və şirkətlərin komandaları arasında təşkil olunan turnirin iştirakçılarının qeydiyyatı davam edir. Müraciəti bu keçid vasitəsilə göndərmək mümkündür: https://revivalcup.az/qeydiyyat.php

«Dirçəliş Kuboku» xeyriyyə futbol turniri Qarabağ Dirçəliş Fondunun təşəbbüsü və təşkilatçılığı ilə, Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyasının (AFFA) dəstəyi ilə keçirilir. Turnirdən əldə olunan vəsait azad edilmiş ərazilərdə idman infrastrukturunun yaradılmasına yönəldiləcək.

Paylaş:
247

Aktual

Siyasət

İlham Əliyev: Avropa Parlamenti rüşvətxorlar yuvasıdır

Rəsmi

İlham Əliyev Bakıda keçirilən beynəlxalq konfransların iştirakçılarını qəbul edib - YENİLƏNİB

Rəsmi

Yardımlı rayonunun İcra başçısı vəzifəsindən azad edilib

Siyasət

Ceyhun Bayramov: 2027-ci ilin əvvəlində Zəngəzur dəhlizində yeni mərhələ başlayacaq

İdman

“Dirçəliş Kuboku”nun üçüncü mövsümü CBC Sport və 1news.az-ın informasiya dəstəyi ilə keçiriləcək

"Neftçi" Premyer Liqanın ilk 5 turunda ən məhsuldar komanda olub

Bu gün “Sabah”la “Şəfa” qarşılaşacaq

Azərbaycan Premyer Liqasında bu gün daha iki qarşılaşma baş tutacaq

Redaktorun seçimi

Azərbaycanda daşınmaz əmlak bazarında durğunluq: satışlar artmadığı halda tikinti şirkətləri qiymətləri qaldırır - TƏHLİL

Tranzitdən iqtisadi dəyərə: Azərbaycanın nəqliyyat və logistika potensialı Orta Dəhliz və Zəngəzur müstəvisində - MÜSAHİBƏ

Metroda xətlərin ayrılması, tramvayın qayıdışı, yeni yollar: Bakının nəqliyyat problemi necə həll olunacaq? – VİDEOMÜSAHİBƏ

Qatarda vəfat etdi, tanınması ölümündən sonra oldu: Cavad Mircavadovun həyat hekayəsi - FOTO - VİDEO

“Kütləvi dezinformasiya silahı”: CNN ABŞ məhkəməsində Bakı qarşısında cavab verəcək

Sizin üçün xəbərlər

“Dirçəliş Kuboku”nun üçüncü mövsümü CBC Sport və 1news.az-ın informasiya dəstəyi ilə keçiriləcək

"Karvan-Yevlax" klubu ötən ay müqavilə bağladığı Nemət Şixamirovla yolları ayırıb

Premyer Liqa: V tur "İmişli" - "Neftçi" oyunu ilə start götürəcək

Azərbaycanın minifutbol klublarının Çempionlar Liqasındakı rəqibləri bəlli olub

Son xəbərlər

Kürəkənini öldürən ata və qızına hökm oxundu

Bu gün, 17:45

Allahşükür Paşazadə Prezident İlham Əliyevə təşəkkür edib

Bu gün, 17:45

Xırdalanda evdə partlayış olub, 1 nəfər ölüb

Bu gün, 17:23

Sabirabadda körpə ölü doğulub - YENİLƏNİB

Bu gün, 17:19

İlham Əliyev: Avropa Parlamenti rüşvətxorlar yuvasıdır

Bu gün, 17:05

“AzerGold” Naxçıvanın mineral potensialını xarici şirkətlə birgə araşdıracaq

Bu gün, 17:01

"Biz hər zaman İslam həmrəyliyini əməli-praktiki addımlarla gücləndirməyə çalışmışıq"

Bu gün, 16:42

Prezident: Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh prosesi əminəm ki, uzunmüddətli olacaq

Bu gün, 16:39

İlham Əliyev Bakıda keçirilən beynəlxalq konfransların iştirakçılarını qəbul edib - YENİLƏNİB

Bu gün, 16:27

“Dirçəliş Kuboku”nun üçüncü mövsümü CBC Sport və 1news.az-ın informasiya dəstəyi ilə keçiriləcək

Bu gün, 16:15

Yardımlı rayonunun İcra başçısı vəzifəsindən azad edilib

Bu gün, 16:07

Azərbaycan Rusiyaya qeyri-neft-qaz ixracını sabit saxlayıb

Bu gün, 16:02

Oyundan istismara: Bakıda baş verən faciə “Roblox”da uşaqların təhlükəsizliyi ilə bağlı nələri göstərir?

Bu gün, 15:48

Məhkuma poçtla göndərilən bağlamada narkotik aşkarlanıb

Bu gün, 15:38

Azərbaycanın 8 ayda Ermənistana ixracının ümumi dəyəri açıqlanıb

Bu gün, 15:30

Ceyhun Bayramov: 2027-ci ilin əvvəlində Zəngəzur dəhlizində yeni mərhələ başlayacaq

Bu gün, 15:19

Şagirdlər ilk dərs günündə sinifdə elektron siqaret çəkib canlı yayım açdılar - VİDEO

Bu gün, 15:17

Azərbaycan-Ermənistan sülh prosesindəki irəliləyişləri alqışlayırıq - Hakan Fidan

Bu gün, 15:07

Hakan Fidan: Azərbaycan və Türkiyə 15 milyard dollarlıq ticarət hədəfinə çatmağa çalışır

Bu gün, 15:00

Ərdoğandan Bakının azad edilməsinin ildönümü ilə bağlı təbrik

Bu gün, 14:58
Bütün xəbərlər