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"Zirə" tarixində üçüncü dəfə çempionata 3 qələbə ilə başlayıb

First News Media12:15 - Bu gün
"Zirə" tarixində üçüncü dəfə çempionata 3 qələbə ilə başlayıb

"Zirə" komandası Misli Premyer Liqasının startında ardıcıl 3 matçda qələbə qazanıb.

1news.az Peşəkar Futbol Liqasına istinadən xəbər verir ki, son üç mövsümdə ilk dəfə iştirakçılardan biri turnirə belə seriya ilə start verib.

Sonuncu belə hadisə 2023/2024 mövsümünə təsadüf edib. Həmin vaxt da qəsəbə təmsilçisi ardıcıl üç qələbə qazanıb. 2017/2018 mövsümündə də eyni göstəriciyə imza atan Bakı klubu tarixində 3-cü dəfə ilk üç oyunda xal itirməyib.

Qeyd edək ki, ümumilikdə 35 mövsümdə 36 dəfə komandalardan biri ilk 3 görüşdə qalib gəlib və belə uğura 18 fərqli klub nail olub.

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