Hikmət Hacıyevlə Alen Simonyan arasında görüş keçirilib
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi – Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev və Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının katibi Alen Simonyan arasında görüş keçirilib.
1news.az xəbər verir ki, Hikmət Hacıyev bu barədə “X” də paylaşım edib.
"Prezident İlham Əliyev və Baş nazir Nikol Paşinyanın Bişkekdə keçirilən görüşündən sonra sülh gündəliyi ilə bağlı müzakirələr Alen Simonyanla davam etdirilib”, - deyə Hikmət Hacıyev qeyd edib.
Following the meeting between President Ilham Aliyev and Prime Minister Nikol Pashinyan in Bishkek, discussions on the peace agenda continued with Alen Simonyan. pic.twitter.com/Ku1xPvfcYU — Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) September 1, 2026
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