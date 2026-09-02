 Xarici diplomlarını tanıtmaq istəyənlərin NƏZƏRİNƏ: Bu tarixdə imtahan keçiriləcək | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Xarici diplomlarını tanıtmaq istəyənlərin NƏZƏRİNƏ: Bu tarixdə imtahan keçiriləcək

Qafar Ağayev09:43 - Bu gün
Xarici diplomlarını tanıtmaq istəyənlərin NƏZƏRİNƏ: Bu tarixdə imtahan keçiriləcək

Sentyabrın 29-da xarici dövlətlərdə ali təhsil almış şəxslər üçün peşə tanınması üzrə imtahan keçiriləcək.

Bu barədə Modern.az-a DİM-dən məlumat verilib.

Bildirilib ki, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2023-cü il 18 avqust tarixli 2306 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Xarici dövlətlərin ali təhsilə aid kvalifikasiyalarının tanınması Qaydaları”na əsasən müəllimlik, mühəndislik və hüquq ixtisasları üzrə ərizəçinin Elm və Təhsil Nazirliyinin tabeliyində fəaliyyət göstərən Təhsildə Keyfiyyət Təminatı Agentliyinin (TKTA) sifarişi ilə Dövlət İmtahan Mərkəzinin təşkil etdiyi imtahanda müvəffəqiyyət qazanması (keçid balını toplaması) tələb olunur.

Peşə tanınması üzrə növbəti imtahan 29 sentyabr 2026-cı il tarixində DİM-in elektron imtahanlar korpusunda kompüterlər vasitəsilə keçiriləcək.

İmtahanda iştirak etmək üçün TKTA-da qeydiyyatdan keçmiş ərizəçilər imtahandan 5 gün öncə DİM-in internet saytına daxil olaraq “Elektron imtahanlara buraxılış vərəqələri və nəticələrin çapı” xidməti vasitəsilə “İmtahana buraxılış vərəqəsi”ni çap edə biləcəklər. Buraxılış vərəqəsində imtahan yeri, binası, imtahanın keçirilmə vaxtı və digər zəruri məlumatlar göstəriləcək.

Ərizəçilər ixtisasları üzrə proqramla və test tapşırığı nümunələri ilə müvafiq linklərə (“Müəllimlik”, “Mühəndislik”, “Hüquq”) keçid etməklə tanış ola bilərlər.

Müəllimlik ixtisasları üzrə ərizəçilərin ixtisas bilikləri, peşə bilikləri və verbal test tapşırıqları ilə məntiqi təfəkkürləri yoxlanılır.

Mühəndislik ixtisasları üzrə ərizəçilərin ixtisas bilikləri, situasiya-mühakimə test tapşırıqları vasitəsilə peşə səriştələri və məntiqi təfəkkürləri yoxlanılır.

Hüquq üzrə ərizəçilərin ixtisas bilikləri və verbal test tapşırıqları vasitəsilə məntiqi təfəkkürləri yoxlanılır.

İmtahanda iştirakçılara 30 test tapşırığı təqdim olunur. Hər doğru cavab bir balla qiymətləndirilir. Səhv cavablar düz cavabların nəticəsinə təsir göstərir. Belə ki, hər səhv cavaba görə ümumi baldan 0.25 bal çıxılır.

Ərizəçinin imtahanda müvəffəqiyyət qazanması üçün ən azı 15 bal toplaması tələb olunur.

Paylaş:
152

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev BMT-nin Azərbaycanda yeni təyin olunmuş rezident əlaqələndiricisini qəbul edib

Mövqe

“Azərbaycan bu gün həm Şərqin, həm də Qərbin ehtiyac duyduğu ölkəyə çevrilib” – MÜSAHİBƏ

Mövqe

Deputat: Bu, Azərbaycan səhiyyəsinin inkişafına hesablanmış strateji addım kimi də qiymətləndirilməlidir - MÜSAHİBƏ

Mövqe

“Mehriban Əliyevanın bu təşəbbüsü səhiyyənin gələcəyinə investisiyadır” – Deputatdan AÇIQLAMA

Cəmiyyət

Kustar üsulla hazırlanan “arıqlama çayları” aşkarlanıb − VİDEO

Lisey və gimnaziyalara qəbulun II mərhələsinin nəticələri açıqlanıb

PAŞA Holding “Holberton School Azerbaijan” məktəbinə dəstəyini davam etdirir.

5 marşrut “brutto müqavilə” sisteminə qoşulub - SİYAHI

Redaktorun seçimi

Metroda xətlərin ayrılması, tramvayın qayıdışı, yeni yollar: Bakının nəqliyyat problemi necə həll olunacaq? – VİDEOMÜSAHİBƏ

Qatarda vəfat etdi, tanınması ölümündən sonra oldu: Cavad Mircavadovun həyat hekayəsi - FOTO - VİDEO

“Kütləvi dezinformasiya silahı”: CNN ABŞ məhkəməsində Bakı qarşısında cavab verəcək

FIFA sazişinin uğursuzluğu varlı Avropa ilə inkişaf etməkdə olan ölkələr arasındakı parçalanmanı üzə çıxardı

Bank of Baku: borc hesabına artım, əriyən kredit gəlirliliyi və səhmdarlara artan ödənişlər

Sizin üçün xəbərlər

"Mardi Mekan Estate": dəniz kənarında yaşamağın tam vaxtıdır - "PAŞA Real Estate" yeni formatda mənzil seçimlərini sərfəli şərtlərlə təqdim edir

Xədicə cəmi 11 aylıqdır, amma ağır xəstəliklə mübarizə aparır - YARDIM ÇAĞIRIŞI

Xətaidə narkotikin təsiri altında avtomobil idarə edən sürücü həbs edilib

Bakı–Naxçıvan reysləri ildırımlı hava şəraiti səbəbindən təxirə salınıb

Son xəbərlər

Nərminə Mustafayeva etimadnaməsinin surətini Latviya XİN-ə təqdim edib

Bu gün, 18:00

Kustar üsulla hazırlanan “arıqlama çayları” aşkarlanıb − VİDEO

Bu gün, 17:49

Lisey və gimnaziyalara qəbulun II mərhələsinin nəticələri açıqlanıb

Bu gün, 17:45

“Azərbaycan bu gün həm Şərqin, həm də Qərbin ehtiyac duyduğu ölkəyə çevrilib” – MÜSAHİBƏ

Bu gün, 17:36

PAŞA Holding “Holberton School Azerbaijan” məktəbinə dəstəyini davam etdirir.

Bu gün, 17:35

Niderland səfirliyi ölkə vətəndaşının Şəkidə xilas edilməsinə görə Azərbaycana təşəkkür edib

Bu gün, 17:15

Azərbaycan və Türkmənistan viza rejiminin sadələşdirilməsini müzakirə edib

Bu gün, 16:56

5 marşrut “brutto müqavilə” sisteminə qoşulub - SİYAHI

Bu gün, 16:39

Əməliyyat keçirildi: Dövlət Agentliyinin adından istifadə edənlər yaxalandı - VİDEO

Bu gün, 16:01

“Çevik”ə hücum oldu - Saxlanılan var

Bu gün, 15:49

Deputat: Bu, Azərbaycan səhiyyəsinin inkişafına hesablanmış strateji addım kimi də qiymətləndirilməlidir - MÜSAHİBƏ

Bu gün, 15:46

"İçərişəhər" Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsinin Nizamnaməsində dəyişiklik edilib

Bu gün, 15:13

Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu: Qlobal investorlar üçün strateji platforma

Bu gün, 15:10

“Mehriban Əliyevanın bu təşəbbüsü səhiyyənin gələcəyinə investisiyadır” – Deputatdan AÇIQLAMA

Bu gün, 15:03

ADY-dən xəbərdarlıq: Bakı–Tbilisi–Bakı qatarına saxta biletlər satılır

Bu gün, 14:58

Deputat: Bu, təkcə əməkhaqqının artırılması deyil, həm də həkim əməyinə və peşəkarlığına verilən qiymətdir

Bu gün, 14:45

İlham Əliyev BMT-nin Azərbaycanda yeni təyin olunmuş rezident əlaqələndiricisini qəbul edib

Bu gün, 14:30

Prezident Çinin Baş prokurorunu qəbul edib

Bu gün, 14:02

İlham Əliyev müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırışla bağlı Sərəncam imzalayıb

Bu gün, 13:56

Dövlət qurumlarının adından edilən zənglərə aldanmayın, təcilidir - DİN çağırış edir

Bu gün, 13:53
Bütün xəbərlər